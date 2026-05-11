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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Camila Flamenco? La primera garra de ‘Guerreros Mundiales’

Conoce a la primera integrante revelada de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a las dos primeras competidoras del reality que se estrenará el 2 de junio por UNIMÁS y el 7 de junio por Univision.

La primera en ser destapada del equipo de ‘Garra’ es Camila Flamenco, una argentina de 33 años que tiene formación de stunt de riesgo, pero desde pequeña se dedicó a las danzas de todo tipo.

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Entrenó fuerza física en diversos gimnasios a través de toda su vida. Además de practicar crossfit, natación y acrobacias en tela.

Camila Flamenco de 'Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Camila Flamenco de 'Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

Actualmente es instructora de Dharma Yoga y entrena crossfit, funcional y running.

  • Fortalezas: Levantamiento de peso, equilibrio y actividades acuáticas.
  • Debilidades: Vértigo, velocidad, frontal

Síguele la pista a Camila en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en su sitio oficial y no te pierdas el gran estreno por UNIMÁS y Univision.

“Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales” está basado en el formato “Esto es Guerra” titularidad de PROTV S.A.C, distribuido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.

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