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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Lilian Durán? Estas son las fortalezas de la nueva leona de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

El equipo Garra presenta a una nueva integrante del reality de UNIMÁS y Univision

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La cuenta regresiva para el inicio de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' está por comenzar, y al nuevo reality de UNIMÁS y Univision se suma otra integrante.

Lilian Durán tiene 32 años, es originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y es miembro del equipo Garra.

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¿Quién es Lilian Durán?

Desde pequeña se ha caracterizado por ser muy competitiva, razón por la que ha desarrollado mucha resistencia en diversas pruebas.

Lilian Durán de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.
Lilian Durán de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.
Imagen TelevisaUnivision

Es instructora de cycling y, aunque prefiere las carreras de obstáculos y el parkour, durante mucho tiempo se ha desempeñado como coach indoor, boxing coach y cycling coach.

Fortalezas: resistencia, fuerza, agilidad.

Debilidades: mala para las matemáticas, impaciente, impulsiva.

Síguele la pista a Lilian Durán en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' a partir del 2 de junio por UNIMÁS y el 7 de junio por Univision.

Sigue más participantes de los Cobras en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

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