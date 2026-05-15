Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo Descubre la garra que tiene el nuevo integrante del equipo de los Leones del reality de competencia

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Leones de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ siguen dando de qué hablar y ahora dan la bienvenida a un nuevo integrante del equipo: Bruce Santillán.

Aquí te contamos un poco de este participante para que vayas conociendo la garra que tiene.

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¿Quién es Bruce Santillán de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Bruce Santillán es un mexicano de 28 años; es un artista polifacético. Además de su participación en reality shows de alto desempeño, forma parte de la agrupación musical Wapayasos y Horripicosos, donde destaca como bailarín y cantante.

También es modelo fitness y ha participado en programas de competencia física como Los 50 y La Ley de la Selva.

Bruce se ha ganado el reconocimiento del público por su resiliencia y mentalidad ganadora.

Bruce Santillan en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

Fortalezas : Agilidad física, liderazgo y trabajo en equipo

: Agilidad física, liderazgo y trabajo en equipo Debilidades: Flexibilidad, cultura general y memoria