Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo
Descubre la garra que tiene el nuevo integrante del equipo de los Leones del reality de competencia
Los Leones de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ siguen dando de qué hablar y ahora dan la bienvenida a un nuevo integrante del equipo: Bruce Santillán.
Aquí te contamos un poco de este participante para que vayas conociendo la garra que tiene.
¿Quién es Bruce Santillán de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?
Bruce Santillán es un mexicano de 28 años; es un artista polifacético. Además de su participación en reality shows de alto desempeño, forma parte de la agrupación musical Wapayasos y Horripicosos, donde destaca como bailarín y cantante.
También es modelo fitness y ha participado en programas de competencia física como Los 50 y La Ley de la Selva.
Bruce se ha ganado el reconocimiento del público por su resiliencia y mentalidad ganadora.
- Fortalezas: Agilidad física, liderazgo y trabajo en equipo
- Debilidades: Flexibilidad, cultura general y memoria
Síguele la pista a Bruce Santillán en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y disfruta el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS y a partir del 7 de junio por Univision.