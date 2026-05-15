TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo

Descubre la garra que tiene el nuevo integrante del equipo de los Leones del reality de competencia

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Leones de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ siguen dando de qué hablar y ahora dan la bienvenida a un nuevo integrante del equipo: Bruce Santillán.

Aquí te contamos un poco de este participante para que vayas conociendo la garra que tiene.

PUBLICIDAD

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a Farid Caram, el primer león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Conoce a Farid Caram, el primer león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' presenta a sus primeras competidoras: ¡Conócelas!
1 mins

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' presenta a sus primeras competidoras: ¡Conócelas!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Fer de la Mora? La primera veneno de ‘Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Fer de la Mora? La primera veneno de ‘Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Camila Flamenco? La primera garra de ‘Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Camila Flamenco? La primera garra de ‘Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Ellos son los conductores oficiales de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
2 mins

Ellos son los conductores oficiales de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Todo sobre Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, el reality que podrás ver en vivo
2 mins

Todo sobre Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, el reality que podrás ver en vivo

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Bruce Santillán de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Bruce Santillán es un mexicano de 28 años; es un artista polifacético. Además de su participación en reality shows de alto desempeño, forma parte de la agrupación musical Wapayasos y Horripicosos, donde destaca como bailarín y cantante.

También es modelo fitness y ha participado en programas de competencia física como Los 50 y La Ley de la Selva.

Bruce se ha ganado el reconocimiento del público por su resiliencia y mentalidad ganadora.

Bruce Santillan en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Bruce Santillan en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision
  • Fortalezas: Agilidad física, liderazgo y trabajo en equipo
  • Debilidades: Flexibilidad, cultura general y memoria

Síguele la pista a Bruce Santillán en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y disfruta el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS y a partir del 7 de junio por Univision.

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Riquísimos por cierto
Gratis
Socias por accidente
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
Consuelo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX