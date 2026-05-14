Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Diamante Azul es el nuevo integrante de los Leones y aquí te contamos un poco del nuevo integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Leones dan la bienvenida a un luchador dispuesto a todo con tal de ganar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Diamante Azul, un guerrero listo para subirse a la competencia.

Aquí te contamos un poco de él para conocerlo más a fondo.

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¿Quién es Diamante Azul de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Diamante Azul es un mexicano de 43 años que ha sido más de cuatro veces campeón de Lucha Olímpica y Grecorromana.

Se ha hecho de 14 campeonatos en su carrera.

Diamante Azul de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Detrás de sus misteriosas máscaras, hay un guerrero imbatible que no le tiene miedo a nada y quiere dejar el alma en cada uno de los retos.

- Fortalezas: Fuerza, agilidad y destreza

- Debilidades: Temperamento explosivo, es impulsivo e impaciente