Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
Diamante Azul es el nuevo integrante de los Leones y aquí te contamos un poco del nuevo integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Los Leones dan la bienvenida a un luchador dispuesto a todo con tal de ganar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Diamante Azul, un guerrero listo para subirse a la competencia.
Aquí te contamos un poco de él para conocerlo más a fondo.
¿Quién es Diamante Azul de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Diamante Azul es un mexicano de 43 años que ha sido más de cuatro veces campeón de Lucha Olímpica y Grecorromana.
Se ha hecho de 14 campeonatos en su carrera.
Detrás de sus misteriosas máscaras, hay un guerrero imbatible que no le tiene miedo a nada y quiere dejar el alma en cada uno de los retos.
- Fortalezas: Fuerza, agilidad y destreza
- Debilidades: Temperamento explosivo, es impulsivo e impaciente
Síguele la pista a Diamante Azul en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.