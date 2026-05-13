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Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerrero Mundiales': Conoce a Carmen Baqué

Carmen Baqué buscará sacar toda su garra en la competencia en el nuevo reality de UNMÁS y Univision

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' sigue sumando a sus filas a los hombres y mujeres que sacarán toda su fuerza en la competencia y hoy, 13 de mayo, llega una nueva leona dispuesta a vencer.

Ella es Carmen Baqué y aquí te contamos todo para conocerla más a fondo.

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¿Quién es Carmen Baqué, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Carmen Baqué es una mexicana de 40 años, actriz, atleta híbrída y coach de running y entrenamiento funcional.

Ha logrado múltiples podios en carreras deportivas. Regularmente participa en disciplinas de resistencia, carreras de obstáculos y fitness híbrido.

Carmen Baqué en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Carmen Baqué en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

Ha participado en varios realities de competencia atlética. En 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' enfrentará en el equipo contrario a su pareja de la vida real, Miguel Ángel Pontón.

Fortalezas: Estrategia, velocidad y pruebas de destreza
Debilidades: Fuerza, pruebas en equipo y pistas aéreas

Síguele la pista a Carmen Baqué en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' a partir del 2 de junio por UNIMÁS y el 7 de junio por Univision.

Entra al sitio oficial del reality para conocer más participantes.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

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