Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerrero Mundiales': Conoce a Carmen Baqué
Carmen Baqué buscará sacar toda su garra en la competencia en el nuevo reality de UNMÁS y Univision
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' sigue sumando a sus filas a los hombres y mujeres que sacarán toda su fuerza en la competencia y hoy, 13 de mayo, llega una nueva leona dispuesta a vencer.
Ella es Carmen Baqué y aquí te contamos todo para conocerla más a fondo.
¿Quién es Carmen Baqué, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Carmen Baqué es una mexicana de 40 años, actriz, atleta híbrída y coach de running y entrenamiento funcional.
Ha logrado múltiples podios en carreras deportivas. Regularmente participa en disciplinas de resistencia, carreras de obstáculos y fitness híbrido.
Ha participado en varios realities de competencia atlética. En 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' enfrentará en el equipo contrario a su pareja de la vida real, Miguel Ángel Pontón.
Fortalezas: Estrategia, velocidad y pruebas de destreza
Debilidades: Fuerza, pruebas en equipo y pistas aéreas
Síguele la pista a Carmen Baqué en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' a partir del 2 de junio por UNIMÁS y el 7 de junio por Univision.