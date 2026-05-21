Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Chef Yisus se une a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'; descubre aquí cuáles son las fortalezas y las debilidades del nuevo León.

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La mañana de este 21 de mayo se reveló, con bombo y platillo, que el Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

Conoce las debilidades y fortalezas del nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.

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¿Quién es el Chef Yisus de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Chef Yisus, el nuevo León del equipo ‘Garra’, tiene 43 años y es originario de Venezuela.

Es presentador y chef profesional. Migró a Estados Unidos impulsado por el sueño de convertirse en beisbolista profesional, aunque su camino se consolidó en la industria restaurantera.

Este es su debut en realities de competencia deportiva. Su formación funcional y el dominio de la televisión en vivo le otorgan mayor control para ejecutar retos de precisión con máxima eficacia bajo tensión.

Su pasado como atleta y su madurez competitiva lo convierten en un rival estratégico frente a cualquier contrincante.

Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Imagen TelevisaUnivision



Fortalezas: Liderazgo, trabajo en equipo y puntería.

Debilidades: Velocidad, flexibilidad y memoria