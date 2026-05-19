Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Roy Mata forma parte de los Leones; descubre cuáles son las fortalezas y las debilidades del nuevo integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Siguen las revelaciones de los nuevos integrantes de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y la mañana de este 19 de mayo se destapó que Roy Mata forma parte de los Leones.

Conoce las debilidades y fortalezas del nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.

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¿Quién es Roy Mata?

Roy Mata es mexicano y tiene 23 años; pese a su corta edad, forma parte del equipo Garra.

Es un paramédico, atleta y creador de contenido enfocado en la enseñanza de primeros auxilios. Además de desarrollar esa labor, tuvo la oportunidad de participar en un reality de competencia deportiva y supervivencia extrema, donde demostró que la preparación física es clave para escenarios de alta exigencia.

Roy Mata combina vocación de servicio, impacto social y preparación física; por lo que se convertirá en uno de los contrincantes mejores preparados para los momentos más tensos y de mayor adrenalina dentro de la competencia.

Sus fortalezas para ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ son: agilidad, velocidad y equilibrio; mientras que sus debilidades son: fuerza, pistas acuáticas, pruebas de destreza.

Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Imagen TelevisaUnivision