¿Apostarías por mí? ¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí? No hay plazo que no se cumpla y este jueves conocimos a la pareja contra la que Alina y Jim tomaron revancha al ser eliminados de la competencia

Video Alina y Jim quedan advertidos si su Revancha llega a perjudicar a Laysha

La eliminación de Alina Lozano y Jim Lozano de ¿Apostarías por Mí? tomó a todas las parejas por sorpresa, ya que consideraban que eran una de las duplas más poderosas del reality, debido a la gran cantidad de seguidores que tienen en redes sociales.

En ese primer cuadro de nominación también se encontraban Adrián Di Monte, Nuja Amar, Laysha y 'El Malito', quienes gracias al voto del público pudieron quedarse una semana más en la competencia.

René y Rubí son los afectados por la revancha de Alina y Jim

Sin embargo, su participación no se cortó de tajo, pues la dupla tuvo la oportunidad de tomar La Revancha, una dinámica donde pueden favorecer o afectar a una de las parejas que siguen dentro de la villa.

El pasado lunes, después de su eliminación, en la gala comentaron que aceptaban la revancha, pero sería de manera negativa, es decir, le jugaron en contra a una pareja. Todas las celebridades sabían esto, pero no tenían idea contra quiénes, hasta este Cara a Cara.

Tras varios días de pensar en esto y pensar quiénes serían sus víctimas, se reveló que Alina y Jim le dieron dos votos en contra a René y Rubí, por lo que ahora se les suma dos puntos a su votación en el Cara a Cara.

Sus razones fueron simples: no les está gustando el liderazgo que Rubí está teniendo en la villa y por los comentarios que le hicieron esta jornada a Laysha y 'El Malito'.

¿Con estos puntos se irán directo al cuadro de nominación? ¡Descúbrelo!

