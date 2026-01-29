TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí?

No hay plazo que no se cumpla y este jueves conocimos a la pareja contra la que Alina y Jim tomaron revancha al ser eliminados de la competencia

Por:Gladys Tello
Video Alina y Jim quedan advertidos si su Revancha llega a perjudicar a Laysha

La eliminación de Alina Lozano y Jim Lozano de ¿Apostarías por Mí? tomó a todas las parejas por sorpresa, ya que consideraban que eran una de las duplas más poderosas del reality, debido a la gran cantidad de seguidores que tienen en redes sociales.

En ese primer cuadro de nominación también se encontraban Adrián Di Monte, Nuja Amar, Laysha y 'El Malito', quienes gracias al voto del público pudieron quedarse una semana más en la competencia.

René y Rubí son los afectados por la revancha de Alina y Jim

¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia
¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia

Mario advierte a Alina sobre utilizar la 'Revancha' con ellos: "Vas a perder este cuerpecito".
Mario advierte a Alina sobre utilizar la 'Revancha' con ellos: "Vas a perder este cuerpecito".

¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara
¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara

Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa
Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa

Laysha arremete contra Nuja: asegura que es "chismosa" y la desmiente en '¿Apostarías por mí?'
Laysha arremete contra Nuja: asegura que es "chismosa" y la desmiente en '¿Apostarías por mí?'

Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos"
Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos"

Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público
Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público

¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?
¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?

Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero
Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero

René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"
René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"

Sin embargo, su participación no se cortó de tajo, pues la dupla tuvo la oportunidad de tomar La Revancha, una dinámica donde pueden favorecer o afectar a una de las parejas que siguen dentro de la villa.

El pasado lunes, después de su eliminación, en la gala comentaron que aceptaban la revancha, pero sería de manera negativa, es decir, le jugaron en contra a una pareja. Todas las celebridades sabían esto, pero no tenían idea contra quiénes, hasta este Cara a Cara.

Tras varios días de pensar en esto y pensar quiénes serían sus víctimas, se reveló que Alina y Jim le dieron dos votos en contra a René y Rubí, por lo que ahora se les suma dos puntos a su votación en el Cara a Cara.

Sus razones fueron simples: no les está gustando el liderazgo que Rubí está teniendo en la villa y por los comentarios que le hicieron esta jornada a Laysha y 'El Malito'.

Imagen TelevisaUnivision


¿Con estos puntos se irán directo al cuadro de nominación? ¡Descúbrelo!

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

