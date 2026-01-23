TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina y Jim deciden irse a duelo de salvación con Laysha y El Malito en '¿Apostarías por Mí?'

La divertida pareja hizo su mayor apuesta y decidió irse a duelo de salvación con X y X.

Ana Belén Ortiz
Video ¡Piden ayuda! Alina y Jim explican las razones por las que deben quedarse en la competencia

Nada está escrito aún en las nominaciones de ‘¿Apostarías por Mí?’, y hoy fue una prueba de ello, pues Alina y Jim, por ser quienes más dinero tienen de las tres parejas nominadas, es decir, Adrián Di Monte y Laysha y El Malito, pudieron tener un gran beneficio, elegir con qué pareja irse al duelo de nominación.

Alina y Jim se medirán con Laysha y El Malito en el duelo de salvación de ‘¿Apostarías por Mí?’

Alina y Jim se quieren quedar en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y harán todo lo posible por salvarse, por ello, con el beneficio que les dio su amplia bolsa de dinero, pudieron elegir que se irán al duelo de salvación con Laysha y El Malito.

Fue una decisión un poco fácil, porque todos nos han ganados, entonces hacia donde veamos, no hay esperanza
Jim

Tras pensarlo mucho, esta fue su decisión final:

La parejas con las que nos vamos a enfrentar es Laysha y Malito
Jim


Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella".

Fue lo que dijeron tras elegir sus rivales del próximo domingo, cuando se lleve a cabo el duelo de salvación.

Ya no sé cómo sentirme a estas alturas, pero vamos a darle y vamos a hacer unos buenos competirores
Laysha


Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

