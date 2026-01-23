Alina y Jim deciden irse a duelo de salvación con Laysha y El Malito en '¿Apostarías por Mí?'
La divertida pareja hizo su mayor apuesta y decidió irse a duelo de salvación con X y X.
Nada está escrito aún en las nominaciones de ‘¿Apostarías por Mí?’, y hoy fue una prueba de ello, pues Alina y Jim, por ser quienes más dinero tienen de las tres parejas nominadas, es decir, Adrián Di Monte y Laysha y El Malito, pudieron tener un gran beneficio, elegir con qué pareja irse al duelo de nominación.
Alina y Jim se medirán con Laysha y El Malito en el duelo de salvación de ‘¿Apostarías por Mí?’
Alina y Jim se quieren quedar en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y harán todo lo posible por salvarse, por ello, con el beneficio que les dio su amplia bolsa de dinero, pudieron elegir que se irán al duelo de salvación con Laysha y El Malito.
Fue una decisión un poco fácil, porque todos nos han ganados, entonces hacia donde veamos, no hay esperanzaJim
Tras pensarlo mucho, esta fue su decisión final:
La parejas con las que nos vamos a enfrentar es Laysha y MalitoJim
Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella".
Fue lo que dijeron tras elegir sus rivales del próximo domingo, cuando se lleve a cabo el duelo de salvación.
Ya no sé cómo sentirme a estas alturas, pero vamos a darle y vamos a hacer unos buenos competiroresLaysha
'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.