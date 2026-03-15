¿Apostarías por mí? ¿Cuánto dinero acumularon Alejandra y Beta, la pareja ganadora de '¿Apostarías por mí?'? Tras realizar un último desafío en ¿Apostarías por mí?, Alejandra y Beta se ganaron un bono de 80 mil dólares, por lo que su bolsa acumulada aumentó y se llevaron una fuerte suma de dinero a su casa

Video Ale y Beta son la PAREJA GANADORA de ¿Apostarías por mí?

¡La espera terminó! Después de que 12 parejas entraron a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde solo una de ellas podría llevarse a casa su bolsa acumulada durante la temporada.

¿Cuánto dinero ganaron xxx en ‘¿Apostarías por mí?’?

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Tras realizar el desafío ‘La resortera’, las parejas tuvieron que memorizar una serie de elementos antes de ser lanzados a una altura de 108 pies; aquel que tuviera la mayor cantidad de aciertos se llevó 100 mil dólares.

Video Finalistas volaron por los cielos con tal de ganar el último bono



Alejandra y Beta, los ganadores de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?, tuvieron el segundo lugar en el desafío, sumando 80 mil dólares a su bolsa acumulada.

De esta manera, Alejandra y Beta se llevarán a casa su bolsa acumulada de 206 mil 082 dólares.

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son los ganadores de la primera temporada de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision