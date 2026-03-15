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¿Apostarías por mí?

¿Cuánto dinero acumularon Alejandra y Beta, la pareja ganadora de '¿Apostarías por mí?'?

Tras realizar un último desafío en ¿Apostarías por mí?, Alejandra y Beta se ganaron un bono de 80 mil dólares, por lo que su bolsa acumulada aumentó y se llevaron una fuerte suma de dinero a su casa

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Por:Liliana Carmona
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Video Ale y Beta son la PAREJA GANADORA de ¿Apostarías por mí?

¡La espera terminó! Después de que 12 parejas entraron a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde solo una de ellas podría llevarse a casa su bolsa acumulada durante la temporada.

¿Cuánto dinero ganaron xxx en ‘¿Apostarías por mí?’?

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Tras realizar el desafío ‘La resortera’, las parejas tuvieron que memorizar una serie de elementos antes de ser lanzados a una altura de 108 pies; aquel que tuviera la mayor cantidad de aciertos se llevó 100 mil dólares.

Video Finalistas volaron por los cielos con tal de ganar el último bono


Alejandra y Beta, los ganadores de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?, tuvieron el segundo lugar en el desafío, sumando 80 mil dólares a su bolsa acumulada.

De esta manera, Alejandra y Beta se llevarán a casa su bolsa acumulada de 206 mil 082 dólares.

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son los ganadores de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?
Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son los ganadores de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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