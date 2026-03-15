¿Apostarías por mí? Laysha y 'El Malito' ganan el segundo lugar de ¿Apostarías por mí? Después de que las parejas del Team Rebelión se quedaron con el cuarto y tercer lugar en ¿Apostarías por mí?, Laysha y 'El Malito' se ganaron el segundo lugar por el apoyo del público

Video Laysha y El Malito evolucionaron y encontraron el significado del amor

¡El momento llegó! Tras cerrar las votaciones en ViX, llegó el momento de conocer a la pareja que consiguió el segundo lugar de ¿Apostarías por mí?, quedándose muy cerca de llevarse su bolsa acumulada.

Laysha y 'El Malito' se quedaron con el segundo lugar de ¿Apostarías por mí?

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Después de que Alejandra Espinoza y Alan Tacher revelaron que René y Rubí consiguieron el cuarto lugar, mientras que Adrián y Nuja el tercer lugar en ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de conocer a la pareja que se llevó el segundo lugar.

“Ya solo quedan dos, el público decidió que entre ustedes dos se encontraba la pareja con el segundo y primer lugar de ¿Apostarías por mí?”, dijo Alejandra Espinoza, mientras las parejas del Team Pueblo se mostraron muy nerviosas.

“Como ya lo dijeron ustedes, Team Pueblo, pero solo uno gana (...) Esa noticia no la vamos a dar a la distancia, los esperamos en el foro para saber qué pareja es la ganadora”, dijo Alan.

Team Pueblo llega a la gran final de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Antes de dar a conocer el resultado, las parejas del Team Pueblo dedicaron unas breves palabras a sus seguidores.

“Gracias a todos los que son Team Pueblo (...) gracias por apoyarnos gente turbia y ya los quiero ver afuera”, dijo Laysha, a lo que Malito añadió: “Gracias por ver algo en nosotros que no vimos en nosotros al principio”.

Laysha y El Malito se quedaron con el segundo lugar, mientras que Ale y Beta son la pareja ganadora de la primera temporada de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras dar a conocer que Ale y Beta fueron la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?, Laysha y 'El Malito' consiguieron el segundo lugar.