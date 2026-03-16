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¿Apostarías por mí?

Ale y Beta celebran su triunfo en ‘¿Apostarías por Mí?’ con emotivas palabras de amor

La pareja ganadora del reality vivió un momento especial en el post show, donde intercambiaron mensajes.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Ale y Beta son la PAREJA GANADORA de ¿Apostarías por mí?

Los ganadores de ‘¿Apostarías por Mí?’, Ale Jaramillo y Beta, aún no podían creer que se habían coronado como los grandes vencedores del reality. Para celebrar y asimilar el triunfo, la pareja protagonizó un emotivo momento durante el post show junto a Arana y Lambda, donde aprovecharon para dedicarse conmovedoras palabras frente al público.

Ale y Beta se dedican conmovedoras palabras por ganar el reality

Video Ale y Beta demostraron que la magia y el amor fue su mejor estrategia


Ale le recordó a Beta las últimas palabras que le dijo antes de entrar al reality show y son las que ahora que ganaron le resuena en la mente.

Algo que te pregunté al salir del hotel, el día 18 de enero, y te pregunté que ¿cómo le podíamos hacer para cuidar nuestro corazón?, y hoy te quiero decir gracias, porque fue lo que más hicimos durante nuestra estancia, a pesar de los días malos, de los días buenos, de las dudas, nunca dejamos de cuidar nuestro corazón, nunca dejamos de pedir a Dios que nos ilumine, para intentar hacer las cosas lo mejor posible
Ale

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También, reconoció que ganar el reality era algo casi imposible para ellos, pero que finalmente lo lograron con ayuda de su público.

Creo que este es el resultado de esa gran bendición, através del público que fueron nuestros ángeles, no lo podíamos creer, pensamos que era algo imposible llegar hasta acá, pero para Dios no hay imposibles, y hoy lo reafirmo a tu lado, amor de mi vida
Ale


Laysha y 'El Malito' ganan el segundo lugar de ¿Apostarías por mí?

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A lo que Beta le respondió que todo lo logró gracias a que ella estuvo siempre a su lado y que espera llegar hasta ser viejito con ella.

Bebita, te lo he dicho y hoy lo reafirmo, contigo al infinito y más allá, todo pero contigo, tuve que romperme, tuve que soltar, tuve que entender que no estoy solo, que tengo una guerrera que siempre está ahí para mi, que me da más fuerzas y me hace ser más fuerte, que no quiero verte sufrir, quiero verte siempre feliz, hice esa prueba y me quedó aquí, y dije yo voy a hacer todo lo posible por proteger a mi reina. Porque eres la reina de este corazón, a la única mujer que yo le he entregado mi corazón, que me ha puesto vulnerables 100% y me siento muy feliz y protegido de que tienes mi corazón, te amo con todo mi ser mi amor, ¡hasta viejitos!
Beta
@apostariaspormi

#Alejandra y #Beta sellan su amor con un beso ❤️ ¿#ApostaríasPorMí?

♬ sonido original - ¿Apostarías por mí?


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