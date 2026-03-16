Ale y Beta celebran su triunfo en ‘¿Apostarías por Mí?’ con emotivas palabras de amor

Bebita, te lo he dicho y hoy lo reafirmo, contigo al infinito y más allá, todo pero contigo, tuve que romperme, tuve que soltar, tuve que entender que no estoy solo, que tengo una guerrera que siempre está ahí para mi, que me da más fuerzas y me hace ser más fuerte, que no quiero verte sufrir, quiero verte siempre feliz, hice esa prueba y me quedó aquí, y dije yo voy a hacer todo lo posible por proteger a mi reina. Porque eres la reina de este corazón, a la única mujer que yo le he entregado mi corazón, que me ha puesto vulnerables 100% y me siento muy feliz y protegido de que tienes mi corazón, te amo con todo mi ser mi amor, ¡hasta viejitos!

Beta