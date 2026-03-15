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¿Apostarías por mí?

Alejandra y Beta son la pareja ganadora de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?

¡Así lo decidió el público! Tras una semana de votaciones en ViX en ¿Apostarías por mí?, Alejandra Espinoza y Alan Tacher revelaron que Alejandra y Beta se convirtieron en la pareja ganadora de esta temporada

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Por:Liliana Carmona
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Video Ale y Beta demostraron que la magia y el amor fue su mejor estrategia

¡La espera terminó! Tras la eliminación de Mario y Brenda, el pasado 13 de marzo, llegó el momento de conocer a la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?, quienes se llevarán a casa su bolsa acumulada.

Alejandra y Beta son la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?

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Para dar la gran noticia, Alan Tacher y Alejandra Espinoza les pidieron a las dos parejas finalistas que acudieran al foro para conocer el resultado junto a todos.

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“Como ya lo dijeron ustedes, Team Pueblo, pero solo uno gana (...) Esa noticia no la vamos a dar a la distancia, los esperamos en el foro para saber qué pareja es la ganadora”, dijo Alan.

Team Pueblo llegó a la final de ¿Apostarías por mí?
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Imagen TelevisaUnivision


Antes de dar a conocer el resultado, las parejas del Team Pueblo dedicaron unas breves palabras a sus seguidores.

“Gracias, de todo corazón. Si algo les puedo dejar, jamás duden de su esencia, es lo único que los hará llegar lejos”, expresó Ale, mientras que Beta añadió: “Estoy demasiado feliz. Ha sido muy duro, es una bendición estar con el amor de mi vida y con el Team Pueblo, no cambien esa esencia, gracias”

"Con el porcentaje con el 40.1% (de las votaciones), la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí? son ustedes… Alejandra y Beta", reveló Alan Tacher.

Ale y Beta son la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?
Ale y Beta son la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


De inmediato, Alejandra y Beta se abrazaron y gritaron, quienes se llevarán a casa su bolsa acumulada de 206 mil 082 dólares.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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