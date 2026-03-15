¿Apostarías por mí? René y Rubí se quedan con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí? Tras una semana de votaciones en ViX, René y Rubí consiguieron el cuarto lugar de '¿Apostarías por mí?'. A pesar de tener una de las bolsas acumuladas más altas, la pareja no se lleva nada a casa



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¡La espera terminó! Después de que 12 parejas entraron a una casa, donde fueron monitoreados 24/7, libraron diferentes desafíos, se dijeron verdades en el Cara a Cara y cada semana una pareja saliera del reality show, por decisión del público, llegó el momento de saber qué participantes se llevarán a casa su bolsa acumulada en ‘¿Apostarías por mí?’.

René y Rubí se quedan con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí?

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El público tuvo la oportunidad de elegir a la pareja que merecía ganar ¿Apostarías por mí? con una votación a través de ViX.

René y Rubí se quedan con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras contabilizar los votos, la pareja que quedó en cuarto lugar fue René y Rubí, del Team Rebelión, quienes se abrazaron y les desearon lo mejor al resto de los finalistas, además de agradecer al público.

Al llegar al foro, Rubí compartió que se siente como una ganadora, ya que la competencia fortaleció su relación, además aclaró por qué no se despidió de todos.

"Ayer tuvimos una cena, hoy les hice una comida y tuvimos tiempo de convivir. No fue un adiós, fue un hasta 'prontito'", expresó Rubí.