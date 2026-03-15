¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja son ganadores del tercer lugar de ¿Apostarías por mí? Tras anunciar que René y Rubí se quedaron con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí?, Adrián y Nuja se llevaron el tercer lugar del reality show, ambas parejas que formaron parte del Team Rebelión

Video Adrián y Nuja reviven su paso por La Villa

¿Apostarías por mí? ha llegado a su final. Tras semanas de desafíos, bonos y nominaciones en el Cara a Cara, llegó el momento de conocer qué pareja se llevará a casa su bolsa acumulada.

Adrián y Nuja se llevan el tercer lugar de ¿Apostarías por mí?

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Tras anunciar que René y Rubí se llevaron el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de conocer a la pareja que obtuvo el tercer lugar.

"Uno de ustedes sella su camino con el tercer lugar, uno de ustedes se queda a un paso de la gran final", dijo Alan, a lo que Ale añadió: "La pareja que termina en tercer lugar, que llega hasta aquí venciendo miedos, superando semanas de desafíos intensos y superándose a sí misma. Esta pareja que sale de aquí más fuerte, pero sin un dólar, son ustedes... Adrián y Nuja".

Adrián y Nuja se llevan el tercer lugar de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Gracias al apoyo del público, Adrián y Nuja se quedaron en el tercer lugar, quienes se mostraron contentos y le desearon lo mejor al resto de los finalistas, tomándose el tiempo para abrazarlos y desearles lo mejor.