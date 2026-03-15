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¿Apostarías por mí?

Tras ganar el segundo lugar, Laysha revela de qué parejas no aprendió nada en ¿Apostarías por mí?

Durante el post-show de ViX, Laysha y ‘El Malito’ compartieron cómo se sienten tras haber conseguido el segundo lugar en ¿Apostarías por mí?

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Por:Liliana Carmona
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La noche de este 15 de marzo se llevó a cabo la final de ¿Apostarías por mí?, donde el público apoyó al Team Pueblo, consiguiendo que Laysha y ‘El Malito’ tuvieran el segundo lugar y como la pareja ganadora a Alejandra y Beta.

Junto a ‘El Malito’, Laysha revela de qué pareja no aprendió nada en ¿Apostarías por mí?

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Al llegar al post-show, Laysha y ‘El Malito’ se mostraron muy felices, ya que no pensaron que pasarían de la tercera semana, por lo que decidieron no llevarse tanta ropa a la Villa.

“Todavía somos unos mocos, no tan secos. Pensamos que Zerboni nos iba a mandar a casa (cuando estuvimos nominados)”, reveló la influencer, a lo que su pareja añadió: “Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos”.

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Durante la charla, Laysha, quien celebró su primer aniversario de noviazgo con ‘El Malito’ en la Villa, compartió que aprendió sobre las relaciones de varias parejas, pero de otras no, momento que aprovecharon Lambda y Arana aprovecharon para que les diera toda la información.

“Hemos aprendido mucho, de unas parejas no… de René y Rubí, Zerboni y Marce, Claudia y Lorenzo”, precisó.

Laysha y 'El Malito' en el post-show de ¿Apostarías por mí?
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Imagen TelevisaUnivision


La creadora de contenido externó que pensó que aprendería de parejas que llevan muchos años juntos y tienen hijos, mientras que ‘El Malito’ compartió que aprendieron “lo bueno y lo malo”.

Lambda García le pide a Laysha que le bajara “dos rayas” al Malito y esto respondió la influencer

Previo a que la pareja presenciara sus mejores momentos en la Villa de ¿Apostarías por mí?, Lambda le pidió a Laysha que le bajara “dos rayas” al Malito, debido a las constantes peleas que tenían dentro del reality show.

“Tú no sabes el pasado turbio del Malito (...) estabas hundido, la verdad”, dijo Laysha, a lo que ‘El Malito’ no hizo más que defender a su novia “Yo decidí amarla así, ni yo mismo sabía quién era cuando ella me conoció”.

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Durante su estancia en la Villa, Laysha y Malito consiguieron 259 mil 171 dólares (4 millones 624 mil 545 pesos mexicanos) en su bolsa acumulada, aunque por tener el segundo lugar no se llevaron ese dinero a casa.

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'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Procucido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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