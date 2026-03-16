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¿Apostarías por mí?

Ale revela que pensó que no podría ganar ¿Apostarías por mí?: "No tenía nada que dar"

Tras ser la pareja ganadora de ¿Apostarías por mí?, Ale y Beta se sinceraron en el post-show de ViX con Arana y Lambda, donde revelaron cómo se sienten tras ver el apoyo de los fans al Team Pueblo

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Por:Liliana Carmona
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Video Ale y Beta son la PAREJA GANADORA de ¿Apostarías por mí?

La noche del 15 de marzo se realizó la final de ¿Apostarías por mí?, donde René y Rubí consiguieron el cuarto lugar, mientras que Adrián y Nuja se llevaron el tercer lugar, ambas parejas del Team Rebelión.

El público apoyó al Team Pueblo hasta esta etapa del reality show, donde Laysha y El Malito obtuvieron el segundo lugar y Ale y Beta fueron la pareja ganadora.

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Ale y Beta se sinceran en el post-show de ViX sobre su paso en ¿Apostarías por mí?

Al llegar al post-show de ViX, Ale compartió que aún estaban procesando todo, ya que no creían que podrían llegar tan lejos en el reality show. “Gracias infinitas por permitirnos realizar este sueño, por apoyar el Team Pueblo”, dijo la conductora.

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“Yo todavía como que no me la creo, creo que es un sueño. Ella (Ale) es la princesa de cuentos de hadas que se volvió realidad; la planta (el dinero) está aquí y siento que estoy soñando”, añadió Beta.

Ale y Beta en el post-show de ¿Apostarías por mí?
Ale y Beta en el post-show de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Después de que Lambda le recordó a Ale que en la última semana se veía más desanimada y malhumorada, la ganadora de la primera temporada se sinceró y reveló que se llevará ese momento como un aprendizaje en su vida.

“Lo tomó como una gran lección, de nunca dejar de creer ni corromperse bajo ninguna circunstancia. Yo pensé que no podía ganar porque no tenía nada qué dar, decía: ‘ella hace eso, él hace aquello’, yo pensé que no estaba haciendo nada”, expresó.

En ese momento, Beta aprovechó para revelar que la actitud de su pareja fue una de las conversaciones incómodas que tuvieron en la Villa. “Yo le decía ‘solo sea usted’”, añadió.

@apostariaspormi

Un amor como el de Beta y Ale en ¿Apostarias por mí? GRAN FINAL ApostaríasPorMí

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Al ser los ganadores, Ale y Beta brindaron junto a Arana y Lambda, cerrando así este ciclo con su bolsa acumulada de 206 mil 082 dólares (poco más de 3.6 millones de pesos mexicanos).

Ale y Beta brindaron con Arana y Lambda en el post-show de ¿Apostarías por mí?
Ale y Beta brindaron con Arana y Lambda en el post-show de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Procucido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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