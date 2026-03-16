¿Apostarías por mí? Lupillo Rivera sorprende a Laysha con promesa de colaboración musical y ella no puede contener la emoción El analista de ‘¿Apostarías por Mí?’ dejó boquiabierta a Laysha al prometerle un feature tras su destacado paso por el reality.

Video Laysha y Rubí SE SINCERAN sobre los desafíos que vivieron dentro de la Villa

La gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ estuvo llena de momentos intensos y sorpresas. Durante la noche decisiva, Laysha y El Malito estuvieron a punto de quedarse con el primer lugar del reality; sin embargo, finalmente obtuvieron un muy digno segundo puesto.

Aun así, antes de que se revelaran los resultados finales, Laysha ya había recibido una noticia que supo a victoria. En plena transmisión en vivo, Lupillo Rivera le prometió que grabaría un featuring con ella, lo que provocó una reacción de emoción inmediata por parte de la cantante.

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Lupillo Rivera le promete a Laysha hacer una colaboración musical con ella

¿Apostarías por Mí?



Todo se dio, minutos antes de saber quién sería el gran ganador de ‘¿Apostarías por Mí?’, que el analista Lupillo Rivera le dedicó unas palabras a Laysha reconociendo el gran juego que hizo durante la temporada.

Laysha se aventó un juegazo y las últimas dos semanas, dije Malito tiene que ser estratega, porque las últimas dos semanas empezaste a aventar fuetazos, como debe de ser y dije, aaa se las tenía escondidas El Malito, entonces también venía jugando, el público va a seleccionar qué pareja les gusta más, no hay mejor ganador y la verdad es que, repito, Laysha juegazo te aventaste, te felicito Lupillo Rivera

A lo que Laysha le respondió a manera de broma: Cuando quieras grabamos un disco, está bien, Laysha.

Pero lo que Laysha no se esperaba es que Lupillo le respondiera con una impactante promesa, que podría cambiar el rumbo de la carrera artística de Laysha.

Públicamente lo digo, voy a hacer un featuring con Laysha, y Laysha va a decir featuring Lupillo Rivera Lupillo Rivera

Video Lupillo Rivera sorprende a Laysha y le promete una colaboración



Ante esta promesa Laysha se mostró muy emocionada y sorprendida, pues, aunque Laysha no es cantante profesional, podría significar el inicio de una exitosa carrera musical.