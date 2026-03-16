TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lupillo Rivera sorprende a Laysha con promesa de colaboración musical y ella no puede contener la emoción

El analista de ‘¿Apostarías por Mí?’ dejó boquiabierta a Laysha al prometerle un feature tras su destacado paso por el reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Laysha y Rubí SE SINCERAN sobre los desafíos que vivieron dentro de la Villa

La gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ estuvo llena de momentos intensos y sorpresas. Durante la noche decisiva, Laysha y El Malito estuvieron a punto de quedarse con el primer lugar del reality; sin embargo, finalmente obtuvieron un muy digno segundo puesto.

Aun así, antes de que se revelaran los resultados finales, Laysha ya había recibido una noticia que supo a victoria. En plena transmisión en vivo, Lupillo Rivera le prometió que grabaría un featuring con ella, lo que provocó una reacción de emoción inmediata por parte de la cantante.

PUBLICIDAD

Lupillo Rivera le promete a Laysha hacer una colaboración musical con ella

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Ale revela que pensó que no podría ganar ¿Apostarías por mí?: "No tenía nada que dar"
2 mins

Ale revela que pensó que no podría ganar ¿Apostarías por mí?: "No tenía nada que dar"

¿Apostarías por Mí?
Tras ganar el segundo lugar, Laysha revela de qué parejas no aprendió nada en ¿Apostarías por mí?
2 mins

Tras ganar el segundo lugar, Laysha revela de qué parejas no aprendió nada en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Cuánto dinero acumularon Alejandra y Beta, la pareja ganadora de '¿Apostarías por mí?'?
1 mins

¿Cuánto dinero acumularon Alejandra y Beta, la pareja ganadora de '¿Apostarías por mí?'?

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' ganan el segundo lugar de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Laysha y 'El Malito' ganan el segundo lugar de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Alejandra y Beta son la pareja ganadora de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Alejandra y Beta son la pareja ganadora de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja son ganadores del tercer lugar de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Adrián y Nuja son ganadores del tercer lugar de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí se quedan con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí?
1 mins

René y Rubí se quedan con el cuarto lugar de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa acumulada de las parejas finalistas de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Así quedó la bolsa acumulada de las parejas finalistas de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así cerraron las bolsas acumuladas de las parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Así cerraron las bolsas acumuladas de las parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Qué pasará este domingo en la gran final de Apostarías por Mí? Te contamos
1 mins

¿Qué pasará este domingo en la gran final de Apostarías por Mí? Te contamos

¿Apostarías por Mí?


Todo se dio, minutos antes de saber quién sería el gran ganador de ‘¿Apostarías por Mí?’, que el analista Lupillo Rivera le dedicó unas palabras a Laysha reconociendo el gran juego que hizo durante la temporada.

Laysha se aventó un juegazo y las últimas dos semanas, dije Malito tiene que ser estratega, porque las últimas dos semanas empezaste a aventar fuetazos, como debe de ser y dije, aaa se las tenía escondidas El Malito, entonces también venía jugando, el público va a seleccionar qué pareja les gusta más, no hay mejor ganador y la verdad es que, repito, Laysha juegazo te aventaste, te felicito
Lupillo Rivera


Alejandra y Beta son la pareja ganadora de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?

A lo que Laysha le respondió a manera de broma: Cuando quieras grabamos un disco, está bien, Laysha.

Pero lo que Laysha no se esperaba es que Lupillo le respondiera con una impactante promesa, que podría cambiar el rumbo de la carrera artística de Laysha.

Públicamente lo digo, voy a hacer un featuring con Laysha, y Laysha va a decir featuring Lupillo Rivera
Lupillo Rivera
Video Lupillo Rivera sorprende a Laysha y le promete una colaboración


Ante esta promesa Laysha se mostró muy emocionada y sorprendida, pues, aunque Laysha no es cantante profesional, podría significar el inicio de una exitosa carrera musical.

Seguramente, próximamente tendremos más noticias de la colaboración de Lupillo Rivera y Laysha. Para más noticias sigue entrando al sitio oficial de Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX