apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina y Jim son eliminados de ¿Apostarías por mí?: Así se despidieron del público

Después de que ninguna pareja ganó el Duelo de Salvación, Alina y Jim no lograron obtener más votos del público, convirtiéndose en la primera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Alina y Jim acaban El Desafío de Salvación en tiempo récord

¡La espera terminó! Después de que Jim y Alina hicieran el menor tiempo en el Duelo de Salvación, pero al no seguir las instrucciones, no pudieron salir de la placa y salieron de la Villa junto a Laysha, 'El Malito, Nuja y Adrián para conocer al primer eliminado de ¿Apostarías por mí?.

Alina y Jim

fueron eliminados de ¿Apostarías por mí?

Después de que Adrián, Nuja, Laysha y 'El Malito' y Alana y Jim quedaran en la placa, llegó el momento de revelar quiénes fueron los primeros salvados de ¿Apostarías por mí?, después de que las votaciones se cerraron durante el pre-show.

Después de que las parejas nominadas llegaran al foro, claramente nerviosas, y escucharon que Laysha y 'El Malito' fueron los primeros salvados por el público, siguiendo de Adrián y Nuja.

Alina y Jim fueron eliminados en ¿Apostarías por mí?
Alina y Jim fueron eliminados en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Para sorpresa de los participantes, Alina y Jim fueron los primero eliminados de ¿Apostarías por mí?, quienes se abrazaron y aceptaron la decisión del público.

"Estamos desempleado a partir de ahora" dijo Jim, mientras que Alina añadió que: "me siento muy contenta, feliz, fue un viaje intenso. Conocí gente increíble y me voy con tranquilidad (...) voy a extrañar a todos, de verdad".

Alina y Jim son los primeros eliminados de ¿Apostarías por mí?
Alina y Jim son los primeros eliminados de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

