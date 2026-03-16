¿Apostarías por mí? El Anfitrión de '¿Apostarías por Mí?' se despidió con emotivas palabras que hacieron llorar a Arana y Lambda En la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’, el Anfitrión dedicó un emotivo mensaje de despedida a los conductores digitales Arana Lemus y Lambda García.

Video Ale y Beta son la PAREJA GANADORA de ¿Apostarías por mí?

El cierre de ‘¿Apostarías por Mí?’ estuvo lleno de emociones, y no solo para las parejas finalistas. Durante la gran final del reality, el Anfitrión dedicó un mensaje de despedida que tocó profundamente a los conductores digitales, Arana Lemus y Lambda García.

Tras encabezar sus últimos pre y post show de la temporada, ambos recibieron unas palabras cargadas de gratitud y reconocimiento por parte del Anfitrión. El emotivo momento fue tan intenso que terminó por arrancarles lágrimas, dejando claro el fuerte vínculo que se formó durante esta exitosa etapa del programa.

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Todo pasó en el post show luego de revelarse a los grandes ganadores de ‘¿Apostarías por Mí?’, Ale y Beta, quienes fueron la gran sorpresa del reality al llevarse 206 mil 082 dólares.

Arana y Lambda rompen en llanto por las palabras de despedida del Anfitrión

¿Apostarías por Mí?



A manera de festejo, A rana y Lambda se encontraban con champaña en mano, para celebrar el gran éxito de ‘¿Apostarías por Mí?’ y despedirse como se debe de los pre y post show. Pero no contaban con que el Anfitrión los iba a sorprender con unas conmovedoras palabras de despedida.

Arana y Lambda, entre risas, complicidad y una química que atraviesa la pantalla, nos han regalado momentos que ya forman parte de la historia de ‘¿Apostarías por Mí?’ Anfitrión



Lo que provocó las lágrimas de Arana y Lambda, quienes se abrazaron y escucharon atentos lo que tenía que decir el Anfitrión.

A lo largo de esta temporada nos hicieron, reír, sorprendernos y también emocionarnos, nos enseñaron una amistad, una energía y una conexión que conquistó este set de ViX, el corazón de todos los que nos han acompañado en esta aventura y de nuestro querido público, porque hay lugares que con el tiempo se convierten en hogar y ustedes hicieron suyo este foro Anfitrión



Arana y Lambda regalaron grandes momentos en el pre y post show de ‘¿Apostarías por Mí?’, llenos de chispa y diversión, que atrapó al público durante dos meses.