¿Apostarías por Mí?:

¿Apostarías por Mí?: Conoce en qué consiste el Cara a Cara del reality

Todos los jueves en el reality de parejas habrá una dinámica conocida como 'Cara a Cara'. Aquí te contamos de qué trata

Por:Gladys Tello
Video René ya se veía perdiendo otra vez la apuesta de 1000 dólares que hizo Rubí

A penas van unos cuántos días del gran estreno de ¿Apostarías por Mí? y poco a poco hemos conocido como son las dinámicas de este nuevo reality de TelevisaUnivision, en el cual hemos visto a 12 famosas parejas como nunca antes.

Las celebridades estarán aisladas durante ocho semanas en una lujosa villa, la cual está vigilada 24/7 gracias a las más de 60 cámaras que colocaron para que el público no se pierda de ningún detalle.

¿Apostarías por Mí?: ¿De qué trata la dinámica Cara a Cara?

Desde el primer día las parejas se empezaron a someter a desafíos y a apostar su dinero, con lo que han podido medir quiénes son más estratégicos en cuestiones de la propia apuesta, quiénes son más hábiles en las pruebas y demás.

Aunado a esto, también han podido convivir y conocerse un poco más, incluso casi desde el inicio se empezaron a forjar alianzas entre las parejas, algo que tendrá un papel importantísimo en la tercera nominación de la semana.

Todos los jueves se llevará a cabo el Cara a Cara, aquí una pareja eligirá a otra y, como dice el nombre, se verán frente a frente para decirle los motivos por los cuales los ponen en riesgo de eliminación, es decir, los nominan.

Esto ocurrirá con todas y cada una de las parejas, quien tenga más encaramientos en esta dinámica, será la tercera pareja nominada de la semana.

Por supuesto, la pareja que esté recibiendo los comentarios tiene derecho de réplica y todo puede pasar. Es por eso que las alianzas empezarán a jugar un papel crucial en toda la temporada.

Video Alan Tacher sorprende al anunciar el cara a cara rumbo a la primera nominación


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

