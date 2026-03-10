TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿En qué consiste ‘La Jaula’, desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ‘¿Apostarías por mí?’?

Cinco parejas pasaron por ‘La Jaula’, desafío en el que una de ellas se convertirá en la primera finalista de ¿Apostarías por mí?, mientras las votación en ViX continuarán abiertas hasta el 15 de marzo.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video René da su mejor ESFUERZO en el Desafío

La final de ¿Apostarías por mí? está cada vez más cerca, donde solo cuatro parejas llegarán a ese día y será el público quiénes elijan quiénes merecen llevar a su casa la bolsa acumulada de casi 300 mil dólares.

‘La Jaula’: El desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?

Para el desafío ‘La Jaula’, los hombres fueron encerrados individualmente en una jaula y las llaves estuvieron distribuidas en distintos llaveros colocados a distancia.

Frente a ellos había tres llaveros en forma de corazón con las palabras ‘Tierna’, ‘Picante’ y ‘Traviesa’.

Así se vivió el desafío de 'La Jaula' de ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío de 'La Jaula' de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Cada ‘corazón’ tiene diferentes llaves, por lo que con una varilla, desde su jaula, deben tomar el llavero que consideran que ellas escogió y abrir la jaula lo más rápido posible.

Para ganar el desafío, los hombres deben tener la respuesta correcta con los llaveros en forma de corazón; pero de no ser así, tendrían que probar con otra llave hasta que puedan salir de la jaula, brincar a una alberca de pelotas y presionar un botón. Aquella pareja que lo haga en el menor tiempo se convertirá en la primera finalista de ¿Apostarías por mí? de esta temporada.

Así se vivió el desafío de 'La Jaula' de ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío de 'La Jaula' de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

