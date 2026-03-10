¿Apostarías por mí? Laysha revela que Brenda Bezares “la odia”; El Malito la calla y hace fuerte declaración Tras el castigo que recibieron los Bezares, Laysha no se calló más y destapó las diferencias que presuntamente tiene con Brenda Bezares. ¿Qué pasó?

Video Laysha está muy preocupada porque siente que Brenda la odia

Los Bezares recibieron un fuerte castigo por parte del Anfitrión por culpa de Laysha, hecho que provocó que Brenda Bezares cambiara su actitud con la joven, quien hizo una fuerte revelación sobre la esposa de Mario Bezares.

En una intensa plática con El Malito, Laysha aseguró que Brenda Bezares “ya la odia”, sin imaginar lo que su pareja le confesaría.

PUBLICIDAD

Laysha asegura que Brenda Bezares “la odia”: El Malito la calla

Todo sucedió cuando El Malito señaló que no les molestaba dormir en la bodega, sino que su malestar era por estar lejos de sus amigos.

“Yo creo que no es tanto la cama, sino el hecho de que no tenemos a nuestros amigos a lado”, señaló. De inmediato, Laysha reacción e hizo la confesión sobre Brenda Bezares.

“Sí, son nuestros amigo, aunque Brenda Bezares ya me odia. Es la verdad Malito, yo ya lo sabía… Ya se acabó la entrevista”, comentó.

El Malito calló de inmediato a su pareja, a quien le pidió que no repitiera esas palabras y le suplicó que no le siguiera el juego a Brenda Bezares.

“ No, Laysha Catalina, no digas eso… No le vas a dar ruedo, ella ya soltó, vas a soltar, si veo que no sueltas, te voy a reclamar que sueltes”, indicó

Destapó que la esposa de Mario Bezares se molestó por el castigo que recibieron e, incluso, reveló que no era personal.

“Yo le dije ‘buenos días’ y ni me contestó, le traté de echar porras y me dijo ‘ustedes nunca han estado ahí’. Ella estaba caliente y yo no lo voy a coger personal, ella estaba afectada. No es personal, ella tuvo una muy mala noche… Pero ya, no pasa nada, no creo que le deberías dar importancia, ni mencionarlo, ya entiérralo”, precisó.

Al escuchar las palabras de El Malito, Laysha se tranquilizó y destacó que ya no se sentía mal por lo que estaba pasando.

“Ella nos ignoró… Bueno entonces ya no me siento tan mal, no es personal, ella estaba echándole a todos”, sentenció.

PUBLICIDAD



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!