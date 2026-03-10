TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alejandra y Beta discuten rumbo a la final tras la prueba: “Solo quiero que me escuches”

Después de que Beta se sintió mal por haber fallado en el primer desafío, que les conseguiría un lugar en la final de ¿Apostarías por mí?, se acercó a Alejandra, pero no recibió el apoyo que necesitaba

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¡Los Bebitos protagonizan su primera pelea en La Vila!

Por primera vez, Alejandra y Beta protagonizaron una discusión dentro de la Villa de ¿Apostarías por mí?, lo cual tomó por sorpresa a los analistas.

Ale y Beta pelean en ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final

Durante el desafío ‘Escapa si puedes’, Beta eligió el llavero de ‘traviesa’, pero no abrió la jaula, por lo que tuvo que elegir otro corazón. “Eres demasiado picante, pero también demasiado traviesa, entonces por eso tuve ese conflicto; entonces no sabía cuál iba a ir primero en ese jueguito”, explicó.

Al regresar a la Villa, Ale se acercó a Beta para consolarlo, ya que no llegó de buen humor, sin pensar que la situación terminaría en una discusión.

Ale se acercó y lo abrazó, pidiéndole que no le comentara nada para no ser sancionados, a lo que Beta respondió: “Solo quiero que me escuches, yo te escucho en todo”.

“Pero bueno… yo también te dije algo aquí, te lo dije, entonces si tú hiciste otra cosa, no me escuchaste a mí, entonces hiciste lo que quisiste”, dijo Ale, a lo que Beta señaló que eso fue por la dinámica que hicieron ayer, donde estaban en juego 3 bonos.

Ale y Beta discuten en la semana final de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Después de que Beta señaló que ayer habían quedado en algo, Ale mencionó lo de una pregunta, pero no dejó terminar de hablar a su pareja y simplemente se fue, siendo esta la primera discusión de ‘Los Bebitos’.

Al regresar al Foro, Alan recordó que Ale y Beta habían tenido algunas fricciones tras la prueba de la bicicleta, en especial por las preguntas.

“Peleaban porque él había dicho que a ella le gustaba el piecito, pero a ella le gustaba el cuello, entonces Ale le decía ‘no me escuchas, ¿cuándo te dije que a mí me gustan los besos en los pies?”, expresó Ceci Galliano. “Ahí empezó y eso se une a esto (la prueba de hoy) se equivoca de llavero y encima se golpea”.

Video ¡Los Bebitos protagonizan su primera pelea en La Vila!


No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

