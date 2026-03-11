¿Apostarías por mí? Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos' Después de que Laysha y ‘El Malito’ consiguieron su pase a la final de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión los consintió con una serie de botanas y champagne, la cual compartieron con Ale y Beta del Team Pueblo

Video Laysha y El Malito son la PRIMERA PAREJA que gana el PASE A LA FINAL

‘¿Apostarías por mí? está por llegar a su fin, por lo que las parejas comenzaron con los desafíos para ganar su pase como finalista.

La noche de este 10 de marzo, al tener el menor tiempo en el desafío, Laysha y Malito son los primeros finalistas, por lo que el Anfitrión los consintió con un detalle especial.

Laysha y ‘El Malito’ comparten beneficio del Anfitrión con Ale y Beta en ¿Apostarías por mí?

Tras festejar su pase a la final, Laysha y ‘El Malito’ recibieron un obsequio del anfitrión: un carrito con botanas y champagne, teniendo la oportunidad de compartirlo con una pareja.

Aunque al principio habían pensado en Mario y Brenda, Laysha y Malito terminaron invitando a Alejandra y Beta para disfrutar del regalo en la Bodega, teniendo un momento de privacidad alejados del resto de las parejas de la Villa.

Aprovechando el espacio, Alejandra comenzó con una entrevista para ‘Los Malitos’, preguntándoles cómo se sentían tras ser los primeros finalistas, pero el momento quedo pausado mientras el puertorriqueño abrió la botella de champagne.

“Laysha me había dicho ‘con que lleguemos a la final sería un logro increíble y ya estamos en la final”, dijo ‘El Malito’ mientras servían las bebidas.

Laysha y Malito reciben regalo del Anfitrión en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Ale y Beta, quienes también forman parte del Team Pueblo, los felicitaron por su triunfo en la prueba, brindando y comiendo botanas.

Aprovechando la buena actitud en la Bodega, Malito aprovechó el tiempo para disculparse con Laysha por no haberla consultado sobre a quiénes iban a invitar, ya que el puertorriqueño quería una reunión con Beta y Mario. “Te amo, estuvo súper mal, lo reconozco. Pero de ahora en adelante, no vuelvo a invitar hombres”.

Tras el brindis, Beta se disculpó con Ale por ser “un intenso en las pruebas” y se desespera cuando no tiene el resultado deseado, mientras que la conductora también pidió perdón por otra de sus acciones en la Villa.

“Yo quiero pedirte perdón, voy a escucharte más y voy a hacer ‘el más’ cuando lo necesitemos”, dijo Ale antes de brindar junto a su pareja.

Laysha y El Malito comparte regalo del Anfitrión con Ale y Beta en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Cabe destacar que tras el desafío, donde Beta no logró tener el mejor tiempo de su grupo, tuvo una discusión con Ale en la Villa, situación que no había pasado en toda la temporada.

Cabe destacar que tras el desafío, donde Beta no logró tener el mejor tiempo de su grupo, tuvo una discusión con Ale en la Villa, situación que no había pasado en toda la temporada.