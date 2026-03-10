TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh y Franco ven cómo Nuja habló mal de ellos a sus espaldas: "No me sorprende"

Tras convertirse en la séptima pareja eliminada de La Villa de '¿Apostarías por mí?', Breh y Franco vieron lo que pasaba dentro del reality y cómo varias parejas hablaron de ellos.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Breh no está sorprendida de que Nuja haya hablado a sus espaldas

Breh y Franco se convirtieron el pasado fin de semana en la séptima pareja en salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

En el show, pudieron ver lo que pasaba a sus espaldas y cómo parejas como Mario y Brenda, Laysha y Malito, o Nuja y Adrián hablaron mal de ellos.

Con toda calma y sin mostrar gesto de sorpresa, Franco incluso dijo que le parecía muy leve lo que escuchó ahora fuera de La Villa.

"En qué momento hablaron mal de nosotros, me decepcionaron los chicos de La Villa", dijo.

Franco aseguró que era de esperarse que, luego de tanta convivencia en un formato 24/7, no existieran desacuerdos, esto en referencia a los comentarios que Nuja hizo, sobre todo de Breh.

"Me da risa porque es la misma percepción que tenemos de ella, de que no deja terminar de hablar, etcétera. Creo que la pareja con la que más convivimos fue con Adrián y Nuja; hubiera sido imposible que no tuviéramos desacuerdos en algún momento de la convivencia. Para todo lo que vivimos ahí dentro, siento que estuvo muy light y muy acertado. A veces a mí se me van las cabras y hablo más de lo que debería", declaró frente a Alejandra y Alan.

Por otro lado, Breh comentó que ella esperaba enterarse de que Nuja hablaría mal de ella, pese a que dentro del reality fue con las que más pasó tiempo.

"De Nuja sí me lo esperaba, es alguien que a veces opina mucho, a veces demasiado, pero me hubiera sorprendido de Adrián. De Nuja, la verdad, es que no", expresó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

