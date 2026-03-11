¿Apostarías por mí? ‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será Conoce todos los detalles sobre cómo se elegirá a la cuarta pareja finalista y a la última que quedará eliminada.

Video Malito acaba con los mitos sobre sus GASES

La gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ ya tiene a su primera pareja finalista: Laysha y Malito, quienes obtuvieron su pase tras completar en el menor tiempo el desafío ‘Escapa si puedes’, una prueba en la que los hombres compitieron para asegurar este importante beneficio.

Mientras tanto, entre miércoles y jueves se definirán las segunda y tercera parejas finalistas del programa. Todo dependerá del desempeño de las parejas en los retos que enfrentarán durante esos días, ya que quienes logren el primer lugar en cada desafío obtendrán automáticamente su lugar en la gran final.

PUBLICIDAD

El viernes tus votos elegirán a la última pareja que llega a la final de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Así REACCIONÓ La Villa al conocer que Laysha y Malito ya eran FINALISTAS

De esta forma, el viernes 13 de marzo, las dos parejas que aún no hayan ganado un pase a la gran final, tendrán que medirse con los votos que tengan del público, lo que definirá cuál de ellas se convierte en la cuarta pareja finalista y cuál queda completamente eliminada del reality.

Por lo que este viernes será determinante para la conclusión del reality, pues quedarán definidas las cuatro parejas finalistas y la última pareja que deja para siempre el programa.

Recordemos que las parejas que siguen compitiendo por un pase a la final son:

Ale y Beta

Adrián y Nuja

René y Rubí

Mario y Brenda

¿Qué parejas crees que serán las finalistas? Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.