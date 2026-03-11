TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será

Conoce todos los detalles sobre cómo se elegirá a la cuarta pareja finalista y a la última que quedará eliminada.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Malito acaba con los mitos sobre sus GASES

La gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ ya tiene a su primera pareja finalista: Laysha y Malito, quienes obtuvieron su pase tras completar en el menor tiempo el desafío ‘Escapa si puedes’, una prueba en la que los hombres compitieron para asegurar este importante beneficio.

Mientras tanto, entre miércoles y jueves se definirán las segunda y tercera parejas finalistas del programa. Todo dependerá del desempeño de las parejas en los retos que enfrentarán durante esos días, ya que quienes logren el primer lugar en cada desafío obtendrán automáticamente su lugar en la gran final.

PUBLICIDAD

El viernes tus votos elegirán a la última pareja que llega a la final de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Así REACCIONÓ La Villa al conocer que Laysha y Malito ya eran FINALISTAS

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'
2 mins

Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'

¿Apostarías por Mí?
Alejandra y Beta discuten rumbo a la final tras la prueba: “Solo quiero que me escuches”
2 mins

Alejandra y Beta discuten rumbo a la final tras la prueba: “Solo quiero que me escuches”

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?
5 mins

Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consiste ‘La Jaula’, desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ‘¿Apostarías por mí?’?
1 mins

¿En qué consiste ‘La Jaula’, desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ‘¿Apostarías por mí?’?

¿Apostarías por Mí?
Brenda revela por qué realmente quiere ganar '¿Apostarías por mí?': asegura que ella no es mandona en su relación con Mayito
2 mins

Brenda revela por qué realmente quiere ganar '¿Apostarías por mí?': asegura que ella no es mandona en su relación con Mayito

¿Apostarías por Mí?
Laysha revela que Brenda Bezares “la odia”; El Malito la calla y hace fuerte declaración
2 mins

Laysha revela que Brenda Bezares “la odia”; El Malito la calla y hace fuerte declaración

¿Apostarías por Mí?
Breh y Franco ven cómo Nuja habló mal de ellos a sus espaldas: "No me sorprende"
2 mins

Breh y Franco ven cómo Nuja habló mal de ellos a sus espaldas: "No me sorprende"

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares llora tras reclamos de Brenda Bezares: “Mi vida, lo siento mucho”
2 mins

Mario Bezares llora tras reclamos de Brenda Bezares: “Mi vida, lo siento mucho”

¿Apostarías por Mí?
Brenda se queja con Mario sobre Los Malitos y Los Bebitos en la Bodega: “Las risotadas de una”
2 mins

Brenda se queja con Mario sobre Los Malitos y Los Bebitos en la Bodega: “Las risotadas de una”

¿Apostarías por Mí?


Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?

De esta forma, el viernes 13 de marzo, las dos parejas que aún no hayan ganado un pase a la gran final, tendrán que medirse con los votos que tengan del público, lo que definirá cuál de ellas se convierte en la cuarta pareja finalista y cuál queda completamente eliminada del reality.

Por lo que este viernes será determinante para la conclusión del reality, pues quedarán definidas las cuatro parejas finalistas y la última pareja que deja para siempre el programa.

Recordemos que las parejas que siguen compitiendo por un pase a la final son:

  • Ale y Beta
  • Adrián y Nuja
  • René y Rubí
  • Mario y Brenda

¿Qué parejas crees que serán las finalistas? Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX