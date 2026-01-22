apostarias por mi? ¿Van contra 'Los Directos'? Laysha rompe en llanto y hace fuerte confesión a 'El Malito': "nos van a sacar" Este jueves, las parejas se enfrentarán al primer Cara a Cara de la temporada, donde una de ellas, por votación, se convertirá a la tercera nominada de la semana

Video ¡Laysha interviene fuertemente a El Malito por dejarse afectar por el reality!

Las parejas están atravesando un fuerte dilema, pues este jueves se llevará a cabo el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, una dinámica que definirá cual de ellas se irá al cuadro de nominados y podría estar en riesgo de salir de la competencia.

Las dos primeras se definieron, una por perder dos desafíos consecutivos, la otra por tener la bolsa más baja de todos y perder en la competencia en vivo. Esta nominación será completamente distinta y muy intensa para todos.

PUBLICIDAD

Laysha y 'El Malito' temen ser los nominados de ¿Apostarías por Mí?

A lo largo de la semana y tras haber convivido un poco, se empezaron a forjar alianzas, no obstante hay famosos que son primerizos en este tipo de formatos y no saben qué hacer, por lo que se encuentran en un fuerte dilema.

Una de esas parejas son 'Los Directos', conformada por Laysha y 'El Malito', quienes se sienten los más débiles de la competencia, tanto por su edad como por lo 'manipulables' que pueden llegar a ser.

La pareja ha tenido varios altibajos durante la competencia, por lo que 'El Malito' teme perder a Laysha y que sus problemas empiecen a escalar a un punto sin retorno. La regiomontana, considera que las peleas que han tenido como pareja los pone en una situación de riesgo.

No puedo, Nelson. Nos van a sacar pa'l carajo y no debimos de haber entrado. La neta. Yo creo que somos muy débiles. Laysha



'El Malito' atribuyó que es cuestión de edad, pero Laysha se defendió diciendo que son inteligentes y más bien, se está dejando manipular por lo que las otras parejas han comentado sobre su relación, pues apenas llevan un año juntos.

¿Por qué te dejas meter cosas sólo porque ellos llevan más (tiempo juntos)? Tú no pensabas así de mí antes. Laysha



La influencer alegó que, pese que los demás incluso están casados y llevan muchos años juntos, también tienen problemas, pero, aparentemente, eso no les está jugando en contra, al revés, están planeando estrategias, algo que los pondrá en riesgo , ya que no tienen planeado cómo van a nominar por estar peleando.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!