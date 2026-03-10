TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?

Al terminar el desafío ‘La Jaula’ en el menor tiempo, Laysha y 'El Malito' ganaron su pase a la final de ¿Apostarías por mí?, pero será el público quien elija al ganador con sus votos.

Liliana Carmona
Por:Liliana Carmona
Video Malito SE EMOCIONA hasta las LÁGRIMAS tras la dinámica del Anfitrión

El próximo 15 de marzo se realizará la final de ¿Apostarías por mí?, donde el público elegirá a la pareja que se llevará a casa su bolsa acumulada de hasta 300 mil dólares.

Este 10 de marzo se realizó el desafío ‘Escapa si puedes', donde los hombres dieron su mejor esfuerzo para concluir en el menor tiempo posible, ya que se disputaba el primer lugar en llegar a la gran final.

PUBLICIDAD

Durante su enlace a la Villa, Alejandra Espinoza y Alan Tacher compartieron los resultados de cada pareja, donde el primer pase a la gran final estaba en juego.

“Ale y Beta, ustedes quedaron fuera de la competencia por el primer pase a la gran final. Ha llegado el momento de conocer los resultados de Mario, René y Malito”, expresó Alejandra Espinoza.

Mientras que Brenda dijo que sus fantasías eran picantes, Mario respondió que traviesas, lo cual les hizo perder más tiempo, teniendo el peor tiempo, mientras que René también quedó fuera de la contienda.

Por lo tanto, los dos hombres con los mejores tiempos fueron Adrián y ‘Malito’ y todo depende del tiempo en el que terminaron el desafío.

Para acabar con el misterio, Alan detalló que uno de ellos concluyó el desafío en 1 minuto con 18 segundos, pero otra persona lo hizo en tan solo 58 segundos. “La primera pareja que gana su pase a la gran final son ustedes… Laysha y ‘El Malito’”, dijo.

De inmediato, ‘Los Malitos’ lo celebraron con un gran abrazo y recordaron al público de votar por ellos.

Laysha y 'El Malito' consiguen su primer pase a la final de ¿Apostarías por mí?
Laysha y 'El Malito' consiguen su primer pase a la final de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Recuerda seguir votando por la app de ViX, ya que definirán al gran ganador de ¿Apostarías por mí? y el viernes, entre las dos parejas que no hayan ganado su pase a la final, la que tenga más votos del público será la cuarta pareja finalista y la otra tendrá que salir de la Villa.

No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

