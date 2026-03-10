¿Apostarías por mí? Brenda revela por qué realmente quiere ganar '¿Apostarías por mí?': asegura que ella no es mandona en su relación con Mayito En la recta final de '¿Apostarías por mí?', Brenda Bezares se sinceró con su público y reveló la verdadera razón por la que entró al reality y por qué lo quiere ganar.

Video Mario y Brenda PERDIERON su casa y anhelan GANAR para asegurar un hogar

Brenda Bezares se sinceró ante las cámaras de '¿Apostarías por mí?' sobre las razones por las que entró al reality show y por qué lo quiere ganar.

Afirmó que una de las razones por las que buscaría el triunfo sería como una manera de agradecimiento al público que los ha apoyado durante este tiempo.

También compartió que quisiera tener una casa donde pasar su vejez con Mayito, pues perdieron la suya.

"La segunda es porque aquí donde nos ven, no tenemos casa, perdimos nuestra casa y nos gustaría poder ganar para poder comprarnos una casa, para nuestra vejez que ya es inminente, que ya estamos más para allá que para acá", expresó.

Brenda además se mostró satisfecha de haber tomado la decisión de entrar a La Villa de '¿Apostarías por mí?', pues obtuvo muchos aprendizajes personales.

"Créeme que aunque suene súper trillado, para mí ya es suficiente el hecho de haber estado, creo que es una ventana de oportunidad. Con todo y todo, no cambio lo vivido porque me hice más fuerte, aprendí a creer en mí, a vencer muchos temores a nivel personal y de pareja. Es la primera vez que dejo el control y dejo que alguien me cuide", confesó.

Explicó que estar 24/7 fue una manera de abrir las puertas a la gente de su intimidad y acabar con los rumores que rodeaban su relación con Mario.

"Me sirvió también para que vieran mi relación con Mario, para que vean que no soy la mandona, la que lo trata mal, la que no sé qué; ni siquiera nos hemos peleado, han visto cómo realmente nos llevamos en la intimidad", concluyó.

