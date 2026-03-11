¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes" Aprovechando su estancia en la Bodega en ¿Apostarías por mí?, Laysha y ‘El Malito’ admitieron que han peleado mucho en el reality show, pero su relación se ha fortalecido

Video Laysha y El Malito aceptan que pelearon mucho, pero su amor es más fuerte

Después de que el Anfitrión le levantó el castigo a Mario y Brenda en ¿Apostarías por mí?, Laysha y Malito terminaron en la Bodega, espacio que han aprovechado para conversar y fortalecer más su relación.

Laysha y ‘El Malito’ admiten que han peleado mucho en ¿Apostarías por mí?

Aprovechando que estaban solos en la Bodega, Laysha y ‘El Malito’ comenzaron a hablar sobre varias cuestiones de su relación, en particular sobre algunas peleas que han tenido dentro de la Villa.

“Ustedes (el público) han visto que Laysha y yo nos hemos peleado por veinte cosas diferentes durante las ocho semanas y aquí seguimos firmes, porque el amor es una decisión, y si algo nos vamos a llevar de aquí (del reality show) es que vamos a estar más fuerte”, dijo ‘El Malito’.

El puertorriqueño destacó que el amor “es como una disciplina” y “una decisión”. “Es saber que no va a estar lindo, pero vamos a permanecer porque yo decidí amar a esta persona y yo quiero formar una familia con esta persona”.

Laysha y El Malito hablan de cómo su relación se fortaleció en ¿Apostarías por mí? a pesar de las peleas Imagen TelevisaUnivision



También añadió de que está orgulloso de la manera en la que han afrontado los conflictos y se han reconciliado en todos los percances que han tenido.

“Vamos a salir de aquí más fuertes. ‘El Malito’ ha aprendido mucho, yo estoy muy feliz. Yo lo he dicho muchas veces en la cámara o en el refugio, me sentía culpable y arrepentida de que él viniera para acá porque él me decía que no quería estar aquí, que solo había venido por mí”, expresó.

A pesar de los conflictos y todas las pruebas que pasaron, el reality show los logró unir, situación que agradece Laysha al asegurar que es “lo más bonito” que se lleva de esta experiencia.

No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!