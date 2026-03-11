Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"
Aprovechando su estancia en la Bodega en ¿Apostarías por mí?, Laysha y ‘El Malito’ admitieron que han peleado mucho en el reality show, pero su relación se ha fortalecido
Después de que el Anfitrión le levantó el castigo a Mario y Brenda en ¿Apostarías por mí?, Laysha y Malito terminaron en la Bodega, espacio que han aprovechado para conversar y fortalecer más su relación.
Laysha y ‘El Malito’ admiten que han peleado mucho en ¿Apostarías por mí?
Aprovechando que estaban solos en la Bodega, Laysha y ‘El Malito’ comenzaron a hablar sobre varias cuestiones de su relación, en particular sobre algunas peleas que han tenido dentro de la Villa.
“Ustedes (el público) han visto que Laysha y yo nos hemos peleado por veinte cosas diferentes durante las ocho semanas y aquí seguimos firmes, porque el amor es una decisión, y si algo nos vamos a llevar de aquí (del reality show) es que vamos a estar más fuerte”, dijo ‘El Malito’.
El puertorriqueño destacó que el amor “es como una disciplina” y “una decisión”. “Es saber que no va a estar lindo, pero vamos a permanecer porque yo decidí amar a esta persona y yo quiero formar una familia con esta persona”.
También añadió de que está orgulloso de la manera en la que han afrontado los conflictos y se han reconciliado en todos los percances que han tenido.
“Vamos a salir de aquí más fuertes. ‘El Malito’ ha aprendido mucho, yo estoy muy feliz. Yo lo he dicho muchas veces en la cámara o en el refugio, me sentía culpable y arrepentida de que él viniera para acá porque él me decía que no quería estar aquí, que solo había venido por mí”, expresó.
A pesar de los conflictos y todas las pruebas que pasaron, el reality show los logró unir, situación que agradece Laysha al asegurar que es “lo más bonito” que se lleva de esta experiencia.
