Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?

¡La recta final de ‘¿Apostarías por mí?’ ha comenzado! La tarde de este 10 de marzo, el Anfitrión organizó una dinámica en la que cada pareja explicó, con toda sinceridad, qué harían con la bolsa acumulada que han ganado dentro del reality show.

Mario y Brenda, quienes tienen 131 mil 115 dólares, compartieron que desean usar ese dinero para tener un hogar, ya que fueron víctimas de una estafa.

“Hace unos años, mi esposo tomó la decisión de hacer un negocio que requería cierta inversión y no solo eso, fue aval de su ‘socio’. Nosotros perdimos nuestro patrimonio, nuestra casa a causa de eso. Él obró de buena fé, la persona no apareció”, explicó Brenda.

Mario añadió que, como su ‘socio’ desapareció, él se hizo cargo de los pagos. “Perdimos el negocio, perdimos la casa, perdimos muchas cosas (...) Ya estamos en un proceso de recuperación y vamos a hacer cosas". Brenda destacó que, de ganar ese dinero, esperan poder recuperar su hogar. “Este es nuestro último reality show, hay muchos jóvenes que podrían hacer más cosas adelante, eso haríamos nosotros con el pleito y ya no hacer tan malos negocios”.

Adrián y Nuja, quienes tienen acumulado 102 mil 166 dólares en su bolsa acumulada, quienes recordaron que desean usar ese dinero para poder formar una familia.

“Principalmente, lo que tenemos como sueño, es ayudar a nuestros padres. Adrián quiere terminar de pagar la casita a sus papis y quiere que estén bien. Nuestro deseo es tener hijos y lo hemos intentado desde hace un año, este dinero se va a ir a un fondo de ahorro específico para los hijos y, además, tener un porcentaje a donaciones”, explicó Nuja.

Al concluir, Adrián desea apoyar a sus padres y a sus suegros, además de seguir con su sueño de tener dos hijos. “Todos tenemos metas muy nobles y muy bonitas, muy valiosas para cada uno”.

Ale y Beta fueron los siguiente en pasar, teniendo en su bolsa acumulada 126 mil 82 dólares, siendo la conductora la primera en sincerarse sobre uno de los sueños que tienen como pareja.

“Hay un sueño particular que hemos venido buscando desde hace tiempo que comparto contigo (Nuja), también lo hemos venido intentando desde hace un tiempo y no se ha dado. No sabemos por qué, ya que hemos intentado todo de manera natural; a lo mejor necesitamos un tipo de tratamiento u otro camino. Ese dinero sería utilizado para la proyección de ese sueño que tenemos de ser padres”, explicó Ale.

Mientras que Beta añadió que llevan 3 años de relación y tener un lugar que sea nuestro, además de poder ayudar a sus padres. “Sería conseguir nuestra casa para poder ayudar a los nuestros, tener un niño; en mi cabeza es poder darle todo a ese niño, ya tenemos uno (...) Ya hacemos algo a nuestros seguidores una vez al año, lo seguiremos haciendo, yo creo que sería potenciar eso”.

La penúltima pareja en pasar fue Laysha y ‘El Malito’, quienes tienen 159 mil 171 dólares, siendo la creadora de contenido la primera en tomar la palabra, asegurando que no llevaron tanta ropa porque no pensaron que llegarías a la final.

“Nosotros vamos iniciando en la vida, tenemos un año de relación. Malito está pagando una casita y está iniciando con su negocio y a mí me gustaría que él cumpliera todos sus sueños, porque a la corta edad que tiene le está echando muchas ganas y queremos formar una familia”, precisó.

Malito reiteró que Laysha sea la madre de sus hijos y que él usara el dinero para formar su familia e invertir en el negocio. “Yo tomaría un tanto de dinero para que mi mamá decidiera si quiere seguir trabajando o no. Nos cambiaría la vida, sería una bendición que el público nos podría dar”.

Para cerrar la dinámica, René y Rubí pasaron al centro de la sala, quienes tienen acumulado 203 mil 251 pesos.

“Nosotros tenemos la bendición de tener un ranchito en una zona de Yucatán donde tenemos apiarios y esas abejas, que originalmente hacían miel para la casa, hace dos años empezaron a producir más (...) Lo que pensamos al entrar aquí, es poder extender el proyecto, porque el rancho está en una comunidad muy humilde y poder ayudar a estas personas para que pudieran trabajar ahí”, dijo Rubí.

Mientras que René compartió que tienen algunas “cositas de salud” y desean terminar de pagar el terreno para poder hacer su casa para retirarse.

