apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión

El Anfitrión volvió a hacer de las suyas y les impuso un desafío de 24 horas a las parejas, pero ninguna quiso realizarlo.

Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video Laysha APUESTA con Malito a que ella tiene la razón

Un nuevo desafío de resistencia llamado 'Amarrados' fue impuesto por el Anfitrión de la villa de '¿Apostarías por Mí?', sin embargo, todas las parejas rechazaron realizarlo pues aseguraron que pone en riesgo la intimidad de cada uno de ellos.

El desafío ' Amarrados' consistía en estar prácticamente pegado a otra persona que no es su pareja, lo que alteró a todas las parejas dentro de la villa.

ALas parejas se niegan a hacer desafío y son fuertemente sancionados

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El Anfitrión volvió a hacer de las suyas y dio las indicaciones a todas las parejas sobre en qué consiste el desafío 'Amarrados', mediante una urna las parejas elegirán a la persona con la que estarán amarrados.

Mientras el Team Pueblo elegiría a su pareja del Team Rebelión y viceversa. Sin embargo, todas las parejas quedaron completamente inconformes con el desafío y decidieron por unanimidad no realizarlo, ya que consideraron que pone en riesgo su intimidad.

Ante esta situación el Anfitrión cerrará el baño que tienen en común en los cuartos y les descontará el 20% de sus bolsas acumuladas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

