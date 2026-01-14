¿Apostarías por mí? ¿Dónde ver ¿Apostarías por mí?? Aquí toda la información El nuevo reality show 24/7 de parejas famosas estrena el 18 de enero de 2026 y se podrá ver en múltiples plataformas y señales tradicionales y digitales.

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

El esperado reality ¿Apostarías por Mí?, una producción multiplataforma en la que 12 parejas de celebridades pondrán a prueba su amor, confianza y lealtad bajo una convivencia intensa y continua, ya tiene confirmada su disponibilidad para ser visto desde diferentes dispositivos y señales, tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Dónde puedes ver ¿Apostarías por mí??

PUBLICIDAD

ViX

La plataforma de streaming ViX será la casa principal de este reality, ofreciendo transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con contenido exclusivo, preshows y postshows.

Esta opción permite seguir cada detalle de la convivencia sin interrupciones desde el día del estreno y a lo largo de toda la temporada.

Señales de TV abierta y de cable

Además de ViX, podrás ver ¿Apostarías por mí? en canales tradicionales de televisión:

- Las Estrellas (México): la emisión dominical del reality se transmitirá en horario estelar a las 9:00 p.m. a partir del 18 de enero de 2026.

- Univision (Estados Unidos): las galas dominicales se transmitirán en simultáneo con ViX en horario de prime time 8P/ 7C / 5PAC.

- UNIMÁS: las emisiones de lunes a viernes también estarán disponibles en este canal, replicando el contenido del reality en varios horarios de la semana.

Con esta cobertura, la emisión del reality está garantizada para quienes prefieren verlo tanto en televisión tradicional como en streaming digital.

¿Cuándo comienza y cómo seguirlo?

¿Apostarías por mí? se estrena el domingo 18 de enero de 2026 con transmisión simultánea en ViX y canales de señal abierta en distintos países.

A partir del 19 de enero, la programación diaria y los episodios continuos estarán disponibles principalmente en ViX para quienes quieran seguir cada minuto de la convivencia.

PUBLICIDAD

Gracias a su formato 24/7, este reality permite una experiencia única en la que se puede:

- Ver la convivencia completa en cualquier momento en ViX con cámaras exclusivas y contenido sin cortes.

- Sintonizar shows semanales en señal abierta como UNIMÁS.

- Seguir los momentos clave del juego y votaciones a través de la plataforma digital.

Este formato multiplataforma asegura que los televidentes y espectadores digitales no se pierdan ningún detalle del show.

Marca tu calendario y elige cómo disfrutarlo: desde la comodidad de tu celular o computadora en ViX o en la pantalla grande con Las Estrellas, Univision o UNIMÁS según tu ubicación.