apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda Bezares callan bocas y logran superar el Desafío de Parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

La famosa pareja superó el Desafío de Parejas de este lunes, en el que casi todas las parejas participantes apostaron en su contra.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Gigi y David no quieren abandonar la competencia sin conocer la Suite Diamante

Luego de una intensísimo Desafío de Parejas en el que las 12 concursantes tuvieron que medirse en el desafío ‘Código de Altura’, que consistió en subir en una plataforma elevada a 15 metros de altura, tomar un sobre y bajar rápidamente con su pareja para entregárselo y esta descifrara un código con preguntas sobre la historia de amor de ambos. Si bien la pareja que ganó el desafío fue Franco y Breh, hubo una pareja que sorprendió por su buen desempeño, aunque nadie tenía esperanzas en ellos: Mario y Brenda Bezares.

Mario y Brenda Bezares callan bocas en '¿Apostarías por Mí?'

‘¿Apostarías por Mí?’
‘¿Apostarías por Mí?’


Dentro del Desafío de Parejas hubo una ‘apuesta cruzada’, la cual consistió en apostar por la pareja que peor desempeño tendría en el desafío. De 12 parejas, 10 apostaron por Mario y Brenda Bezares, asegurando que serían los que perderían en este desafío. Los únicos que no apostaron por ellos fueron Tiby y Medina, que apostaron por Jim y Alina.

Las razones fueron diversas, pero la que más imperó fue que el propio Mario había revelado a sus compañeros que le temía a las alturas. Sin embargo, Zerboni dio como motivo para apostar por ellos, a que no es una pareja atlética.

Tras ser revelados los tiempos de las 12 parejas en el mencionado desafío, Mario y Brenda Bezares lograron hacer 3 min 57 seg, superando a parejas como: Lorenzo y Claudia, Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón, Gigi Ojeda y David Leal y Jim Velásquez y Alina Lozano.

Nos sentimos muy bien porque realmente ambos le tememos a las alturas y Mario me dijo que él iba por mí en el desafío", dijo Brenda
¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Cuando Alan Tacher y Alejandra Espinoza les revelaron a Mario y Brenda que la mayoría de sus compañeros apostaron por ellos, Alejandra les preguntó:

¿Qué se siente que callaron bocas?


A lo que ambos respondieron con un baile para disfrutar que superaron la prueba, por lo que las palabras sobraron.

No te pierdas ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

