¿Apostarías por mí? Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya" Ante la indición del Anfitrión sobre que tenían que servir a sus compañeros sin ayuda, Laysha estalló, pues aseguró que su castigo era solo encargarse de la cocina.

Video Laysha y Malito deben de cumplir un nuevo desafío que les puso el Anfitrión

Laysha estalló contra el Anfitrión luego de que le prohibió a las demás parejas ayudarles a servir el desayuno.

Esta mañana, Laysha no pudo más y aseguró que estaba a punto de perder la paciencia en medio del castigo que el Anfitrión le puso a ella y al Malito por no respetar el tiempo que les dio para estar en la Suite Diamante.

"Ay, si el castigo era cocinar, ay no. Yo piqué toda la fruta, si es bufet para que agarren", dijo luego de la tajante instrucción de que solo ella y Malito podían servir.

"¿Tenemos que servirles a todos?" preguntó Malito.

Laysha no pudo contener su impotencia y aseguró que ya era demasiado tener que atender a sus compañeros, pues el castigo solo incluía preparar la comida y ya lo había hecho.

"Es demasiado, que hagan lo que quieran, de verdad. Sabes que no voy a comer. Que coman todos, tengo un chorro de hambre, no he comido todo el día, o sea, neta ya", se quejó.

La conductora finalmente pidió a sus compañeros que se sentaran y le indicaran qué querían que les sirviera del bufet.

"Estoy a nada de que me sanciones y me vaya, de verdad, ay qué hueva, a esto vine, estoy bien cansada , no me he podido tomar un café, cero justo", expresó.

Beta pidió permiso al Anfitrión para que ellos se sirvieran, pues todos ya tenían hambre y de esta manera se agilizarían las cosas, pero no recibió respuesta.

En un momento, Adrián se ofreció a ayudarle a Laysha y Malito para que pudieran desayunar sin importar una sanción del Anfitrión.

