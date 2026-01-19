¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas con los mejores tiempos en el 'Desafío de Parejas' Este lunes se realizó el primer desafío de parejas entre las 12 participantes y este fue el resultado.



Este lunes se realizó el primer desafío de parejas del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, que este 18 de enero arrancó con mucho éxito, ingresando a la espectacular villa, a 12 parejas de famosos que convivirán 24/7. En estas primeras horas ya hemos visto de todo un poco, desde cómo fueron repartidas las habitaciones y quiénes durmieron con quién.

Tras el espectacular inicio, hoy pudimos ver cómo se realizó el primer desafío de parejas que tuvo por nombre 'Código de Altura', en donde las parejas apostaron 500 dólares por las parejas que consideraron tendrían el peor desempeño en dicho desafío.

Así fue el primer desafío de parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

El desafío de 'Código de Altura' consistió en que cada pareja subiera unas escaleras colgantes de una plataforma que posteriormente fue elevada a una 15 metros de altura. Uno de los integrantes de las parejas, tuvo que subir a la plataforma, rescatar un sobre, bajar a tierra con su pareja para entregarle el sobre que contenía un código que tuvieron que descifrar para activar una palanca que detendrá el cronómetro.

Las parejas con el mejor tiempo ganarán su apuesta, las parejas con los peores tiempos tendrán que irse a un duelo final en donde saldrá la primera pareja nominada.

Primer Grupo

En las apuestas cruzadas el primer grupo en apostar estuvo conformado por: Franco Tradardi y Breh, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Lorenzo Méndez y Claudia Galván y Tiby Camacho y José Medina. Todos apostaron sus 500 dólares a que la pareja de Mario y Brenda Bezares serían los que peor desempeño tendría, ya que fue el propio Mario quien les confesó a todos que le temía a las alturas.

Franco y Breh: 1 min con 40 seg.

Tiby y Medina: 1 min con 55 seg.

Adrián y Nuja: 2 min.

Lorenzo y Claudia: 7 min con 49 seg.

De este primer grupo Franco y Breh obtuvieron el mejor tiempo, mientras que Lorenzo y Claudia, debido a un error al descifrar el código, tuvieron el peor tiempo.

Segundo grupo

René Strickler y Rubí Cardozo, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, Gigi Ojeda y David Leal y Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, todos apostaron a que la pareja de Mario y Brenda Bezares serían los que peor desempeño tendrían en el 'Código de Altura'.

René Strickler y Rubí Cardozo: 2 min con 5 seg.

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz: 2 min con 10 seg.

Gigi Ojeda y David Leal: 8 min con 39 seg.

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía: 3 min con 12 seg.

Tercer grupo

El último grupo en realizar el 'Código de Altura' fueron: El Malito y Laysha, Mario y Brenda Bezares, Jim Velásquez y Alina Lozano,, apostaron a que Mario y Brenda Bezares tendrían el peor tiempo en el desafío. Mientras que estos últimos apostaron por la pareja de René Strickler y Rubí Cardozo.

El Malito y Laysha: 2. min con 22 seg.

Jim Velásquez y Alina Lozano: 10 min con 4 seg.

Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón: 8 min 23 seg.

Mario y Brenda Bezares: 3 min 57 seg.