¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Tienen intensa plática y ella afirma: “No te va a gustar”

Laysha tuvo una intensa plática con El Malito en ¿Apostarías por mí?, donde hizo fuertes revelaciones sobre su relación. ¿Qué le dijo?

Por:Valeria Contreras N.
Video Laysha encara a Malito y duda convertirse en su esposa

Laysha y El Malito vivieron un tenso momento en la villa de ¿Apostarías por mí?, donde hablaron de su relación y el futuro que tendrán juntos.

Dentro de la habitación corazón, Laysha le hizo una fuerte petición a su pareja, suplicando que no le hablara de cierta manera.

Cuando me digas algo, dímelo bonito, no me estés diciendo como estás ahí ‘no hay manera que en la casa’... ¿Qué te pasa? Nunca más en tu vida… No estoy bromeando”, afirmó.

El Malito reaccionó a las palabras y comentó: “Yo no dije eso y no lo vas a encontrar… Si tú de verdad piensas que yo dije eso te vas a chocar contra una pared”.

¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Lo llama machista: esto pasó

Tras los comentarios de El Malito, Laysha se sinceró y reveló que su pareja le tenía que dar 1500 dólares para unas compras que deseaba hacer.

“Tenemos una apuesta, tú a mí me vas a dar 1500 dólares y no me puedes decir que no porque ya estoy ilusionada, no me puedes decir que no, porque ya sé que me voy a comprar… Ya no seas tan tacaño, te escuchas bien feo… Tienes que ponerte en mi lugar, así como yo respeto y digo ‘bueno es hombre, quiere a sus amigos aquí para ver sus cosas de hombres que ni me interesan, me aburren’”, indicó.

El Malito quedó impactado con las declaraciones de Laysha, quien aseguró que él tenía que respetar, porque no le gustaría lo que pasaría.

“Así como yo respeto, todo lo que ves en YouTube que aburrición, me aburre, te lo juro, nunca lo has sabido hasta ahora… Así como yo, tú tienes que respetar y ya no más decir eso, porque si no, no te va a gustar”, expresó.

En ese momento, Laysha llamó “machista” a El Malito, revelando que deseaba una esposa, pero sin estar casados.

Los hombres como tú, machistas, quieren que una de las haga todo, que les cocinen, que les limpien, que estén en la casa, saber dónde están, sin ser esposo, te la estoy volteando como tú lo haces. Tú qué haces, la consientes, le compras, para qué… Tú qué me vas a dar a mí: mantenerme y ya, para eso hay millones de personas, yo me puedo mantener, tienes que dar el extra”, precisó.

El Malito no se quedó callado y le respondió: “El hombre es el que elige… Bien has hecho, te has comportado como esposa y adivina qué, te vas a convertir en esposa, el problema más bien es que las mujeres quieren que las traten como esposas, sin comportarse como esposas, no hacen nada que se supone hace una esposa porque no están acostumbradas”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

