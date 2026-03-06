TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal”

Adrián Di Monte no se calló más y se lanzó contra Laysha, quien asegura manipula las situaciones en ¿Apostarías por mí?: Esto pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Adrián y Franco llaman MANIPULADORA a Laysha

Adrián Di Monte explotó en ¿Apostarías por mí? ; en una intensa plática con Franco, Breh y Nuja, el actor se lanzó contra Laysha, a quien llamó ‘manipuladora’.

Visiblemente molesto, el cubano destacó que está seguro que la pareja de El Mayito “calcula” cada uno de sus movimientos, para después “hacerlos ver mal”.

PUBLICIDAD

Adrián Di Monte explota contra Laysha: la llama ‘manipuladora’

Adrián Di Monte no se calló más y dejó claro que no le gusta el actuar de Laysha, quien señaló ‘manipula’ y se ‘hace la víctima’.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"
2 mins

Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"

¿Apostarías por Mí?
¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Tienen intensa plática y ella afirma: “No te va a gustar”
3 mins

¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Tienen intensa plática y ella afirma: “No te va a gustar”

¿Apostarías por Mí?
Laysha estalla contra René por bromear de su relación con Malito: "Yo no juego ni contigo ni con Adrián"
2 mins

Laysha estalla contra René por bromear de su relación con Malito: "Yo no juego ni contigo ni con Adrián"

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión
2 mins

Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara
1 mins

Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa
2 mins

Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality

¿Apostarías por Mí?
Esto se dijeron las parejas en el Cara a Cara rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

Esto se dijeron las parejas en el Cara a Cara rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Otra dinámica inesperada en el Cara a Cara!: En esto consiste el Dominó de la Sentencia
2 mins

¡Otra dinámica inesperada en el Cara a Cara!: En esto consiste el Dominó de la Sentencia

¿Apostarías por Mí?

Sabes qué es lo que pasa, te digo algo con todo el cariño del mundo, yo siento que todo lo calcula para después utilizar cualquier cosa y hacerte ver mal, eso es manipulación, eso es victimizarse muy cabr*n”, comentó.

Breh reaccionó a las palabras del esposo de Nuja e indicó que aunque sea manipulación, a Laysha le está funcionando su comportamiento.

“Pues sí, pero eso les está funcionando… No sé si sí o si no, pero lo que sea que está haciendo, le está funcionando”, precisó.

Adrián Di Monte siguió lanzándose contra Laysha e, incluso, afirmó que no le molesta que el público vote por ella.

“Y si la gente quiere votar por alguien que se hace la víctima, adelante mi gente, voten… Sí claro, está perfecto”, aseguró.

René Strickler llegó tras las declaraciones de Adrián Di Monte y reveló la fuerte discusión que tuvo con Laysha.

El actor narró cómo él trató de pedirle disculpas, mientras ella perdió el control, asegurando que realizó “todo un show”.

“Me lo aplicó en la habitación… Le dije ‘quiero pedirte perdón por lo que dije…’, me dijo ‘no, yo no bromeo contigo’ y empezó todo un show… De corazón le estaba diciendo… Me dijo ‘yo no bromeo contigo, yo no sé por qué tú eres así’ e hizo un ped*, le dije ‘Laysha tranquila, te estoy diciendo disculpas’. El Malito llegó, la abrazó y le dije ‘ojalá esté grabado todo esto’”, sentenció.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX