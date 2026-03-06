¿Apostarías por mí? Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal” Adrián Di Monte no se calló más y se lanzó contra Laysha, quien asegura manipula las situaciones en ¿Apostarías por mí?: Esto pasó

Video Adrián y Franco llaman MANIPULADORA a Laysha

Visiblemente molesto, el cubano destacó que está seguro que la pareja de El Mayito “calcula” cada uno de sus movimientos, para después “hacerlos ver mal”.

Adrián Di Monte explota contra Laysha: la llama ‘manipuladora’

Adrián Di Monte no se calló más y dejó claro que no le gusta el actuar de Laysha, quien señaló ‘manipula’ y se ‘hace la víctima’.

“ Sabes qué es lo que pasa, te digo algo con todo el cariño del mundo, yo siento que todo lo calcula para después utilizar cualquier cosa y hacerte ver mal, eso es manipulación, eso es victimizarse muy cabr*n”, comentó.

Breh reaccionó a las palabras del esposo de Nuja e indicó que aunque sea manipulación, a Laysha le está funcionando su comportamiento.

“Pues sí, pero eso les está funcionando… No sé si sí o si no, pero lo que sea que está haciendo, le está funcionando”, precisó.

Adrián Di Monte siguió lanzándose contra Laysha e, incluso, afirmó que no le molesta que el público vote por ella.

“Y si la gente quiere votar por alguien que se hace la víctima, adelante mi gente, voten… Sí claro, está perfecto”, aseguró.

René Strickler llegó tras las declaraciones de Adrián Di Monte y reveló la fuerte discusión que tuvo con Laysha.

El actor narró cómo él trató de pedirle disculpas, mientras ella perdió el control, asegurando que realizó “todo un show”.

“Me lo aplicó en la habitación… Le dije ‘quiero pedirte perdón por lo que dije…’, me dijo ‘no, yo no bromeo contigo’ y empezó todo un show… De corazón le estaba diciendo… Me dijo ‘yo no bromeo contigo, yo no sé por qué tú eres así’ e hizo un ped*, le dije ‘Laysha tranquila, te estoy diciendo disculpas’. El Malito llegó, la abrazó y le dije ‘ojalá esté grabado todo esto’”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!