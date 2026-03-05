Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa
'Los Eternos', que fueron la sexta pareja eliminada de la competencia, tuvo su anhelada revancha y estas fueron las consecuencias
Uno de los momentos más tensos de todo ¿Apostarías por Mí? es el Cara a Cara, pues a esta altura de la competencia las parejas se están diciendo por qué no sería justo que alguna de ellas llegara a la gran final.
Aunado a esto, también existe la revancha y no tienen idea de lo que pasará en plena nominación. En esta ocasión le toca a Gigi y David, que tienen en sus manos uno de los poderes más impactantes de toda la temporada.
¡Fieles a Rebelión! Gigi y David favorecen a Adrián y Nuja en su revancha
Después de haber sido eliminados de la competencia, 'Los Eternos' conocieron que su revancha sería la de otorgarle el poder a otra pareja, que sigue en la competencia, de nominar directamente a otra, sin importar los votos o cómo quedó el Cara a Cara.
En pleno show, Gigi y David se conectaron a la villa para informar su decisión, donde confesaron que se mantendrían fieles a Team Rebelión y los beneficiaría con su poderosa revancha.
La pareja optó por darle este poder de nominar directamente a Adrián y Nuja. A los minutos revelaron el nombre de quien nominarían de manera directa. Esa pareja, que no pudo librar el cuadro de nominados fue Beta y Alejandra.
Ahora 'Los Mágicos' que libraron los votos en el Cara a Cara, se suben al cuadro de Nominados con Franco, Breh, Adrián, Nuja, Laysha y 'El Malito'.
