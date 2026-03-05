TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa

'Los Eternos', que fueron la sexta pareja eliminada de la competencia, tuvo su anhelada revancha y estas fueron las consecuencias

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Gigi y David decidirán qué pareja recibirá el poder de nominar directamente

Uno de los momentos más tensos de todo ¿Apostarías por Mí? es el Cara a Cara, pues a esta altura de la competencia las parejas se están diciendo por qué no sería justo que alguna de ellas llegara a la gran final.

Aunado a esto, también existe la revancha y no tienen idea de lo que pasará en plena nominación. En esta ocasión le toca a Gigi y David, que tienen en sus manos uno de los poderes más impactantes de toda la temporada.

¡Fieles a Rebelión! Gigi y David favorecen a Adrián y Nuja en su revancha

Después de haber sido eliminados de la competencia, 'Los Eternos' conocieron que su revancha sería la de otorgarle el poder a otra pareja, que sigue en la competencia, de nominar directamente a otra, sin importar los votos o cómo quedó el Cara a Cara.

En pleno show, Gigi y David se conectaron a la villa para informar su decisión, donde confesaron que se mantendrían fieles a Team Rebelión y los beneficiaría con su poderosa revancha.

La pareja optó por darle este poder de nominar directamente a Adrián y Nuja. A los minutos revelaron el nombre de quien nominarían de manera directa. Esa pareja, que no pudo librar el cuadro de nominados fue Beta y Alejandra.

Ahora 'Los Mágicos' que libraron los votos en el Cara a Cara, se suben al cuadro de Nominados con Franco, Breh, Adrián, Nuja, Laysha y 'El Malito'.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas la SEMANA SEMIFINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

