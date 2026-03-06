Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión
Debido a que las parejas se negaron a hacer el desafío del Anfitrión, las parejas perdieron el privilegio de usar unos baños y les restaron dinero a sus bolsas acumuladas en ¿Apostarías por mí?
A pocos días de la semifinal de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión propuso una dinámica que no fue bien aceptada por las parejas de la Villa, quienes se rehusaron a hacerla a pesar de las consecuencias.
¿Cómo quedó la bolsa acumulada de las parejas tras negarse a hacer un desafío en ‘¿Apostarías por mí?’?
La noche del pasado 5 de marzo, previo al Cara a Cara, Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, donde compartieron con las parejas que no solo perdieron el privilegio de usar los baños de las habitaciones, también les restaron el 20% de su bolsa acumulada, perdiendo casi 200 mil dólares.
Así quedó la bolsa acumulada de cada una de las parejas.
Franco y Breh - De 244 mil 502 dólares a 195 mil 602 dólares
René y Rubí - De 222 mil 814 dólares a 178 mil 251 dólares
Laysha y ‘El Malito’ - De 148 mil 964 dólares a 119 mil 171 dólares
Alejandra y Beta - De 132 mil 603 dólares a 106 mil 82 dólares
Mario y Brenda - De 117 mil 644 dólares a 94 mil 115 dólares
Adrián y Nuja - De 115 mil 208 dólares a 92 166 dólares
Al final de la temporada, solo una pareja se llevará el dinero que acumularon durante las apuestas toda la temporada.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm.
