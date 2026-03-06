TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión

Debido a que las parejas se negaron a hacer el desafío del Anfitrión, las parejas perdieron el privilegio de usar unos baños y les restaron dinero a sus bolsas acumuladas en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Pueblo y Rebelión no se arrepienten de desobedecer a El Anfitrión

A pocos días de la semifinal de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión propuso una dinámica que no fue bien aceptada por las parejas de la Villa, quienes se rehusaron a hacerla a pesar de las consecuencias.

¿Cómo quedó la bolsa acumulada de las parejas tras negarse a hacer un desafío en ‘¿Apostarías por mí?’?

PUBLICIDAD

La noche del pasado 5 de marzo, previo al Cara a Cara, Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, donde compartieron con las parejas que no solo perdieron el privilegio de usar los baños de las habitaciones, también les restaron el 20% de su bolsa acumulada, perdiendo casi 200 mil dólares.

Así quedó la bolsa acumulada de cada una de las parejas.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara
1 mins

Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa
2 mins

Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality

¿Apostarías por Mí?
Esto se dijeron las parejas en el Cara a Cara rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

Esto se dijeron las parejas en el Cara a Cara rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Otra dinámica inesperada en el Cara a Cara!: En esto consiste el Dominó de la Sentencia
2 mins

¡Otra dinámica inesperada en el Cara a Cara!: En esto consiste el Dominó de la Sentencia

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh analizan a quien nominarán en el Cara a Cara, ¿romperán su pacto con Ale y Beta?
2 mins

Franco y Breh analizan a quien nominarán en el Cara a Cara, ¿romperán su pacto con Ale y Beta?

¿Apostarías por Mí?
Breh y Nuja intentan defender a Malito tras confrontación con Laysha: "Está enviciado con el juego"
2 mins

Breh y Nuja intentan defender a Malito tras confrontación con Laysha: "Está enviciado con el juego"

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro"
1 mins

Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro"

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”
2 mins

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”

¿Apostarías por Mí?

Franco y Breh - De 244 mil 502 dólares a 195 mil 602 dólares

René y Rubí - De 222 mil 814 dólares a 178 mil 251 dólares

Laysha y ‘El Malito’ - De 148 mil 964 dólares a 119 mil 171 dólares

Alejandra y Beta - De 132 mil 603 dólares a 106 mil 82 dólares

Mario y Brenda - De 117 mil 644 dólares a 94 mil 115 dólares

Adrián y Nuja - De 115 mil 208 dólares a 92 166 dólares

Así quedó la bolsa acumulada de las parejas de ¿Apostarías por mí?
Así quedó la bolsa acumulada de las parejas de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Al final de la temporada, solo una pareja se llevará el dinero que acumularon durante las apuestas toda la temporada.

Video El Anfitrión reta a Pueblo y Rebelión a dormir atados con otra persona que no es su pareja


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX