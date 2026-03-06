¿Apostarías por mí? Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión Debido a que las parejas se negaron a hacer el desafío del Anfitrión, las parejas perdieron el privilegio de usar unos baños y les restaron dinero a sus bolsas acumuladas en ¿Apostarías por mí?

Video Pueblo y Rebelión no se arrepienten de desobedecer a El Anfitrión

A pocos días de la semifinal de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión propuso una dinámica que no fue bien aceptada por las parejas de la Villa, quienes se rehusaron a hacerla a pesar de las consecuencias.

¿Cómo quedó la bolsa acumulada de las parejas tras negarse a hacer un desafío en ‘¿Apostarías por mí?’?

La noche del pasado 5 de marzo, previo al Cara a Cara, Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, donde compartieron con las parejas que no solo perdieron el privilegio de usar los baños de las habitaciones, también les restaron el 20% de su bolsa acumulada, perdiendo casi 200 mil dólares.

Así quedó la bolsa acumulada de cada una de las parejas.

Franco y Breh - De 244 mil 502 dólares a 195 mil 602 dólares

René y Rubí - De 222 mil 814 dólares a 178 mil 251 dólares

Laysha y ‘El Malito’ - De 148 mil 964 dólares a 119 mil 171 dólares

Alejandra y Beta - De 132 mil 603 dólares a 106 mil 82 dólares

Mario y Brenda - De 117 mil 644 dólares a 94 mil 115 dólares

Adrián y Nuja - De 115 mil 208 dólares a 92 166 dólares

Así quedó la bolsa acumulada de las parejas de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Al final de la temporada, solo una pareja se llevará el dinero que acumularon durante las apuestas toda la temporada.

Video El Anfitrión reta a Pueblo y Rebelión a dormir atados con otra persona que no es su pareja



