¿Apostarías por mí? Laysha estalla contra René por bromear de su relación con Malito: "Yo no juego ni contigo ni con Adrián" Laysha reclamó no estar para bromas tras su nominación y el castigo del Anfitrión.

Video Laysha ESTALLA CONTRA René y rompe en LLANTO

Los ánimos entre Laysha y René se encendieron luego de que él le hizo un comentario sobre la manera en la que la trata Malito.

"Perdón que me haya metido en la relación de ustedes, pero te soy sincero, te quiero mucho, te aprecio mucho; eres una niña muy linda y Malito también, pero no me gusta a veces cómo te trata", comentó René ante la presencia de Rubí.

PUBLICIDAD

De manera inmediata, Laysha rechazó las palabras de René, asegurando que se había acercado a él para pedirle de cenar y no para que la atacara.

René soltó una breve sonrisa y explicó que nunca había sido su intención hacerla sentir atacada y le pidió permiso para poder darle un beso, pero ella se negó.

Entre lágrimas, Laysha estalló y aseguró que ella no había dado pie para bromear, pues ella no lo hace ni con él ni con Adrián.

"No, René, no da risa, yo no juego contigo, ni contigo ni con Adrián, con ustedes dos yo no juego, tienes que aprender a hacer comedia; tú tienes que aprender a bromear, yo nunca le he hecho una broma ni a ti", expresó.

René intentó calmar las cosas mientras Rubí quiso intervenir para que él ya no diera réplica a la reacción de Laysha.

"¿Qué te hice, mi amor?", preguntaba René.

Finalmente, Laysha justificó su respuesta, pues dijo que no estaba para bromas en las circunstancias en las que se encontraba dentro de La Villa.

"Estoy nominada, estoy castigada, tú crees que me puedes hacer una broma", contestó.

"No te hice chiste", se defendió René.

Laysha reiteró que no hace bromas ni con René, ni con Rubí, Adrián o Nuja.

"Lo mismo le dije a Adrián, juego con Franco, con Breh, ellos pueden jugar conmigo, con ustedes yo no juego", dijo.

Mientras Laysha buscaba consuelo en los brazos de Malito, René insistió en que no fue su intención molestarla.

"No te estoy haciendo un chiste, jamás bromearía con eso, lo que dije lo dije de corazón", mencionó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!