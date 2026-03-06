¿Apostarías por mí? ¡Viernes de despedida en la villa! Te contamos cuál será la temática de la última fiesta de ‘¿Apostarías por Mí?’ Este viernes las parejas volverán a celebrar dentro de la villa, pero esta vez será una fiesta muy especial, ya que se trata del último festejo antes de la esperada semifinal.

A tan sólo dos días de conocer qué parejas lograrán avanzar en ¿Apostarías por Mí?, la tensión está al máximo. Cada decisión y cada momento se vuelve crucial para definir quiénes llegarán a la gran final y quiénes se quedarán a un paso de conseguirlo.

Sin embargo, antes de enfrentarse a ese momento decisivo, los participantes podrán relajarse y disfrutar de una última fiesta temática dentro de la villa. Este viernes 6 de marzo vivirán una gran celebración que marcará la despedida de las noches de fiesta en el reality.

¡Amor y Paz reinará en la villa en la última fiesta temática de ‘¿Apostarías por Mí?’!

La última fiesta temática dentro de la villa estará inspirada en el legendario Woodstock Music & Art Fair, el icónico festival musical que marcó a toda una generación en 1969.

Este evento se convirtió en un símbolo del movimiento hippie, el cual promovía valores como la libertad, la unión y el famoso lema de “Amor y Paz” . Miles de jóvenes se reunieron durante tres días para celebrar la música, la convivencia y un estilo de vida lleno de colores, flores y espíritu libre.

Siguiendo esta vibra, las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’ disfrutarán una noche llena de looks hippies, música y un ambiente relajado para despedir las fiestas en la villa antes de enfrentar la recta final del reality.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.