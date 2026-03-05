Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara
El Dominó de la Sentencia y la revancha de Gigi y David surtieron efecto y el cuadro de nominados finalmente se completó
Esta semana semifinal tuvo a todas las parejas con los nervios de punta, pues ninguna quiere ser eliminado de la competencia y llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?, además de que fue el Cara a Cara y la Revancha.
Por supuesto, las nominaciones tuvieron 'jiribilla' y cada pareja votó de manera individual y una ficha de dominó impuso cuántos puntos recibían las parejas mencionadas. Es decir, la estrategia y el destino estuvieron de la mano, nuevamente.
Laysha, 'El Malito', Alejandra y Beta salen nominados en el último Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Las estrategias y la suerte fueron muy importantes en esta noche, y todas las parejas entraron en pánico al conocer la nueva dinámica del Cara a Cara y saber que, en caso de empate, varios podrían irse al cuadro de nominados.
Todos los nombres de las parejas salieron a relucir en la Arena de Nominaciones, pero después de votar y enfrentarse al Dominó de la Sentencia, con 16 votos en contra Laysha y 'El Malito' subieron al cuadro de nominados junto con Adrián, Nuja, Breh y Franco.
Pero todavía faltaba la revancha de Gigi y David, que le dieron el poder de nominar directamente a una de las parejas a Adrián y Nuja. Esta pareja elegida, decidió que a la placa subiría Alejandra y Beta, por lo que también quedan en riesgo de salir antes de la semifinal de la competencia.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.