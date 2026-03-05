¿Apostarías por mí? Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara El Dominó de la Sentencia y la revancha de Gigi y David surtieron efecto y el cuadro de nominados finalmente se completó

Video ¡ES RENÉ O ES RENÉ! Pueblo harán todo por ir a la final del show

Esta semana semifinal tuvo a todas las parejas con los nervios de punta, pues ninguna quiere ser eliminado de la competencia y llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?, además de que fue el Cara a Cara y la Revancha.

Por supuesto, las nominaciones tuvieron 'jiribilla' y cada pareja votó de manera individual y una ficha de dominó impuso cuántos puntos recibían las parejas mencionadas. Es decir, la estrategia y el destino estuvieron de la mano, nuevamente.

Laysha, 'El Malito', Alejandra y Beta salen nominados en el último Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las estrategias y la suerte fueron muy importantes en esta noche, y todas las parejas entraron en pánico al conocer la nueva dinámica del Cara a Cara y saber que, en caso de empate, varios podrían irse al cuadro de nominados.

Todos los nombres de las parejas salieron a relucir en la Arena de Nominaciones, pero después de votar y enfrentarse al Dominó de la Sentencia, con 16 votos en contra Laysha y 'El Malito' subieron al cuadro de nominados junto con Adrián, Nuja, Breh y Franco.

Pero todavía faltaba la revancha de Gigi y David, que le dieron el poder de nominar directamente a una de las parejas a Adrián y Nuja. Esta pareja elegida, decidió que a la placa subiría Alejandra y Beta, por lo que también quedan en riesgo de salir antes de la semifinal de la competencia.

