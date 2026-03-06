¿Apostarías por mí? Así será la última tentación de ‘¿Apostarías Por Mí?’ rumbo a la gran semifinal Este viernes una nueva tentación pondrá a prueba a las parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y aquí te revelamos lo que se sabe hasta ahora.

Video Laysha y Malito deben de cumplir un nuevo desafío que les puso el Anfitrión

Actualmente sólo seis parejas siguen en competencia dentro de la villa. Después del último e intenso Cara a Cara, que se llevó a cabo el pasado jueves, cuatro parejas quedaron en la cuerda floja: Laysha y Malito, Ale y Beta, Adrián y Nuja, y Franco y Breh.

Aun así, el camino hacia la gran final sigue lleno de incertidumbre y cualquier cosa podría pasar. Pero recordemos que hoy es viernes y las parejas recibirán la última tentación de toda la temporada y aquí te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

¡Todas las parejas serán tentadas!

Video Brenda no pudo soltar una BOMBA contra las mujeres de Rebelión



En esta última tentación, las seis parejas que aún quedan en el juego serán tentadas con una proposición que será casi imposible rechazar.

Recordemos que normalmente sólo una pareja recibía la tentación y en toda la temporada ninguna pareja quiso aceptarla, salvo Tiby y Medina, lo que estalló el más grande pelito dentro de ‘¿Apostarías Por Mí?’, ya que en ese momento la tentación consistió en sacar a de la Suite Diamante a Claudia y Lorenzo, para quedarse ahí dos días Tiby y Medina.