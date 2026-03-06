TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así será la última tentación de ‘¿Apostarías Por Mí?’ rumbo a la gran semifinal

Este viernes una nueva tentación pondrá a prueba a las parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y aquí te revelamos lo que se sabe hasta ahora.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Laysha y Malito deben de cumplir un nuevo desafío que les puso el Anfitrión

Actualmente sólo seis parejas siguen en competencia dentro de la villa. Después del último e intenso Cara a Cara, que se llevó a cabo el pasado jueves, cuatro parejas quedaron en la cuerda floja: Laysha y Malito, Ale y Beta, Adrián y Nuja, y Franco y Breh.

Aun así, el camino hacia la gran final sigue lleno de incertidumbre y cualquier cosa podría pasar. Pero recordemos que hoy es viernes y las parejas recibirán la última tentación de toda la temporada y aquí te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Viernes de despedida en la villa! Te contamos cuál será la temática de la última fiesta de ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

¡Viernes de despedida en la villa! Te contamos cuál será la temática de la última fiesta de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal”
2 mins

Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal”

¿Apostarías por Mí?
Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"
2 mins

Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"

¿Apostarías por Mí?
¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Tienen intensa plática y ella afirma: “No te va a gustar”
3 mins

¿Laysha ya no quiere casarse con El Malito? Tienen intensa plática y ella afirma: “No te va a gustar”

¿Apostarías por Mí?
Laysha estalla contra René por bromear de su relación con Malito: "Yo no juego ni contigo ni con Adrián"
2 mins

Laysha estalla contra René por bromear de su relación con Malito: "Yo no juego ni contigo ni con Adrián"

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión
2 mins

Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara
1 mins

Laysha, El Malito, Alejandra y Beta son las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí? tras el último Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa
2 mins

Gigi y David otorgan la revancha a Team Rebelión y eligen a Adrián y Nuja para nominar de manera directa

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality

¿Apostarías por Mí?

¡Todas las parejas serán tentadas!

Video Brenda no pudo soltar una BOMBA contra las mujeres de Rebelión


En esta última tentación, las seis parejas que aún quedan en el juego serán tentadas con una proposición que será casi imposible rechazar.

Recordemos que normalmente sólo una pareja recibía la tentación y en toda la temporada ninguna pareja quiso aceptarla, salvo Tiby y Medina, lo que estalló el más grande pelito dentro de ‘¿Apostarías Por Mí?’, ya que en ese momento la tentación consistió en sacar a de la Suite Diamante a Claudia y Lorenzo, para quedarse ahí dos días Tiby y Medina.

¿En qué consistirá la tentación de hoy viernes 6 de marzo? Descúbrelo en el show en vivo de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX