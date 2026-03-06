Así será la última tentación de ‘¿Apostarías Por Mí?’ rumbo a la gran semifinal
Este viernes una nueva tentación pondrá a prueba a las parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y aquí te revelamos lo que se sabe hasta ahora.
Actualmente sólo seis parejas siguen en competencia dentro de la villa. Después del último e intenso Cara a Cara, que se llevó a cabo el pasado jueves, cuatro parejas quedaron en la cuerda floja: Laysha y Malito, Ale y Beta, Adrián y Nuja, y Franco y Breh.
Aun así, el camino hacia la gran final sigue lleno de incertidumbre y cualquier cosa podría pasar. Pero recordemos que hoy es viernes y las parejas recibirán la última tentación de toda la temporada y aquí te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.
¡Todas las parejas serán tentadas!
En esta última tentación, las seis parejas que aún quedan en el juego serán tentadas con una proposición que será casi imposible rechazar.
Recordemos que normalmente sólo una pareja recibía la tentación y en toda la temporada ninguna pareja quiso aceptarla, salvo Tiby y Medina, lo que estalló el más grande pelito dentro de ‘¿Apostarías Por Mí?’, ya que en ese momento la tentación consistió en sacar a de la Suite Diamante a Claudia y Lorenzo, para quedarse ahí dos días Tiby y Medina.
¿En qué consistirá la tentación de hoy viernes 6 de marzo? Descúbrelo en el show en vivo de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.