¿Apostarías por mí? ¡Team Rebelión y Team Pueblo en riesgo! Así queda el cuadro de nominados rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita! Por segunda semana consecutiva y rumbo a la gran final del reality, dos parejas de Rebelión y dos de Pueblo quedaron en riesgo de eliminación

Video Franco y Breh están en la placa y fueron mandados a La Bodega

Estamos en la semana semifinal de ¿Apostarías por Mí? y las seis parejas que siguen en competencia quieren llegar a la gran final, pero sólo cuatro de ellas podrán convertirse en los finalistas del reality.

Unos días previos de conocer quién ganará el show, cuatro parejas se fueron a la placa de nominación, una por perder el desafío por la herencia de Lupillo y Taína, otra por tener la bolsa más baja de la semana, otra más por los votos del Cara a Cara y la última por nominación directa.

Team Pueblo y Team Rebelión en riesgo de eliminación. ¡Vota por tu pareja favorita!

Nuevamente cuatro parejas se fueron al cuadro de nominación y sólo dos parejas aseguraron su boleto a la semana final de ¿Apostarías por Mí?

La primera en estar nominada fue la de Franco y Breh, pues Team Rebelión perdió en la herencia de Lupillo y Taína, por lo que tuvieron que mandar a uno de los suyos directo al cuadro.

La segunda pareja nominada fue la de Nuja y Adrián, pues su bolsa semanal quedó en ceros y se fueron a votación junto a Mario y Brenda, pero el público decidió arropar nuevamente a los de Team Pueblo y los salvó.

La tercera nominada se definió en el Cara a Cara, donde el Dominó de la Sentencia multiplicó los votos de las parejas y con 16 puntos en contra, Laysha y 'El Malito' subieron al cuadro de nominados.

Otra pareja más subió por la revancha de Gigi y David, que podían darle a otra pareja el poder de nominar directamente. Ellos eligieron a Nuja y Adrián, quienes pusieron en riesgo de eliminación a Ale y Beta.

Así puedes votar por tu pareja nominada favorita de ¿Apostarías por Mí?

Los fans tienen el destino del reality en sus manos. Es por eso que ya pueden votar por su pareja nominada favorita:

Aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde este jueves hasta el domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.

- Descarga la app de ViX, es gratis.

- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.

- Haz clic en la sección "Votar"

- Selecciona a la pareja que quieres salvar.

- Haz clic en "Enviar voto".

No te pierdas la SEMANA SEMIFINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!