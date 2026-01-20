TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares aconseja a Alina tras ser la primera nominada con su pareja Jim en '¿Apostarías por Mí?'

El querido comediante le dio sus mejores consejos a Alina sobre ser el primer nominado en un reality show.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Mario y Brenda Bezares llegan a callar bocas para los que les tiran hate

La primera pareja de nominados de ‘¿Apostarías por Mí?’ fue la conformada por Jim Velásquez y Alina Lozano, lo que causó una fuerte discusión entre ellos. Sin embargo, tiempo después, Alina un poco más relajada, le pidió consejo a Brenda y Mario Bezares sobre cómo sobrellevar ser la primera pareja nominada del reality show.

Mario Bezares le dice a Alina: 'Tu ya eres ganadora, le duela a quien le duela'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?
Déjate llevar, estás gozando pleno mi vida, te admiro, creemelo te admiro mucho, eres una mujer plena, eres una mujer que no le tiene que rendir cuentsas a nadie, haces lo que se te hinchan los… y eso es divino. Estamos con ca… atletas, nosotros estamos haciendo algo milagroso y lo estamos haciendo muy bien”, fueron las primeras palabras que la querida pareja de famosos le dio a Alina.

¿Apostarías por Mí?


Alina escuchó las palabras de Brenda y Mario, sin embargo les aseguró que se siente afectada por ser la primera pareja nominada junto con su novio Jim.

Me afecta que nosotros seamos los primeros nominados


A lo que Mario le dijo:

Mi vida a mi me nominaron siete veces y la primera semana fuí el primer nominado, yo sentí a nervio y miedo, pero decía ‘lo que sea que truene. ¿Qué puede pasar ya estás nominada? Chin, ya me fuí, tengo una gran vida afuera, te vas a Japón. Continúas, p.. superé una semana más, te vuelven a nominar, p… volví a superar una semana más, es que así son los retos, se siente miedo, claro que se siente miedo


¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?

Video ¡Alina y Jim son los primeros nominados de ¿Apostarías por mí?!


Alina escuchaba atentamente los consejos de Mario, quien remató:

Estás con la pareja que quieres, miles de personas quisieran estar aquí, ya eres ganadora, le duela a quien le duela, somos ganadores


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus distintas transmisiones: 8P/7C/5PAC por Univision, UniMás y ViX USA; 7:00 p.m. por ViX México y 9:00 p.m. por Las Estrellas.

