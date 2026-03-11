TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí ganan el desafío 'Gira que gira' y se convierten en la segunda pareja finalista de '¿Apostarías por Mí?'

La competitiva pareja fue la gran ganadora del complicado desafío y se llevan el segundo pase a la gran final.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Mayito se olvidó del dolor de rodilla con tal de ganar este Desafío

Tras revelarse los resultados del desafío de este miércoles 11 de marzo de ‘¿Apostarías Por Mí?’ llamado ‘Gira que gira’, la pareja que ha ganado casi todos los desafíos René y Rubí se convirtieron en la segunda pareja finalista de la competencia.

El desafío consistió en que las mujeres debían de estar amarradas a una tabla giratoria, que estaba sobre una alberca con pelotas. Ellas debían de tomar las pelotas y responder correctamente las preguntas sobre su pareja. Esto mientras arrojan las pelotas para encestarlas en una canasta que tenían sus parejas.

René y Rubí son la única pareja que superar el desafío y se llevan el segundo pase a la final

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

La primera pareja en realizar el desafío fueron Mario y Brenda, y aunque ya estaba todo listo para llevarlo a cabo, Brenda decidió abandonarlo pues sumergir la cabeza sobre el agua y estar amarrada le produjo mucha inseguridad y miedo.

Los siguientes en hacer el desafío fueron Nuja y Adrián, quien hizo un gran esfuerzo al contestar correctamente una pregunta, sin embargo a mitad del desafío decidió abandonarlo, pues sufrió un ataque de ansiedad que la llevó a romper en llanto.

Ale y Beta comenzaron muy bien el desafío, Ale encestó la primera pelota al contestar correctamente cuál era el género musical favorito de Beta. Sin embargo, le ganó la desesperación por no encestar, y decidió también abandonar el desafío.

Mientras que Rubí y René fueron los últimos en realizar el desafío y lo hicieron magistralmente, ya que Rubí aguantó el agua y las vueltas, mientras contestaba correctamente las cinco preguntas sobre su pareja.

Al ser la única pareja que superó el desafío se convirtió en automático en la segunda pareja finalista de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

