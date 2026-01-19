TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?

El conductor quedó impactado al conocer a qué retos tan extremos se sometieron Breh y Franco cuando estuvieron en un reality

Por:Gladys Tello
Video Mario Bezares destapa que su esposa estaba muy nerviosa de entrar a un reality

En el arranque de ¿Apostarías por Mí?, las parejas tuvieron que enfrentarse a un desafío antes de entrar a la villa y convivir con sus compañeros. Dichas pruebas fueron de comunicación y coordinación.

La mayoría de estas celebridades han incursionado en realities donde es normal estar sometido a cualquier tipo de pruebas. Otras tantas son completamente nuevas en este concepto, pero no se han enfrentado a lo que pasaron Franco y Breh.

Mario Bezares queda impactado con las experiencias de Franco y Breh, ¿teme a los desafíos?

Franco y Breh se conocieron en 'El Conquistador', un reality muy extremo tanto de condiciones como de pruebas físicas y mentales, donde el primer reto que enfrentaron fue el de aventarse de un acantilado hacia el mar.

En el desayuno, el venezolano les platicó que el salto libre era de 16 metros de altura, cifra que dejó impactado a Mario Bezares, pues agregó que aunque era el inicio del reality, muchos competidores salieron por fuertes lesiones.

No, no, no, yo me hubiera ido directo", comentó Mario.


Sus compañeros bromearon por su reacción y comentaron que ya estaban planeando cómo sacarlo de competencia, a lo que el conductor respondió sin titubear.

Me sacan con los pies por delante, no friegues. Me sacan con traje de madera", reviró.


El también actor comentó que no había necesidad de poner su salud en riesgo y recordó que en su juventud no le importaba el peligro hasta que fue papá cuando se volvió "bien coyón" y le cambió la vida.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

