¿Apostarías por mí? ¿No lo convenció? Franco duda del llanto de ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí? ‘El Malito’ rompió en llanto en la Bodega de ¿Apostarías por mí?, momento que se mostró en el post-show de ViX y Franco compartió su sincera opinión al respecto

Video Franco no cree en las lágrimas de cocodrilo de El Malito

Después de que Laysha y ‘El Malito’ ganaron su pase a la final de ¿Apostarías por mí?, Arana y Lambda hablaron sobre ello con Franco y Breh, la última pareja eliminada, sobre la situación.

Franco se sincera sobre la actitud de ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Previo a su triunfo, ‘El Malito’ se desahogó en la Bodega, donde lloró al extrañar a sus seres queridos, en especial a su madre, momento que quedó captado por las cámaras del reality show.

Al hablar sobre su triunfo, Franco compartió que en qué momento ‘el Malito aprendió a llorar, ya que no lo había hecho durante toda la temporada.

“¿No les parece que es un recurso teatral muy oportuno?”, aseguró Franco, quien considera que puede ser una técnica para pedir votos al público.

Franco duda sobre la reacción de 'El Malito' en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Durante ese segmento, Laysha y El Malito estuvieron en ‘El Refugio’, para compartir sus primeras reacciones al llegar a la final.

“Yo no lo podía creer. Tomé esa primera llave y abrió, me quedé atónito. ¿Será en serio? Fue una bendición de Dios (...) Entre traviesa y picante, debe ser picante, me salió a la primera. No lo puedo creer, qué bendición”, dijo Malito. “Gracias a ustedes seguimos aquí y sigan votando”.

Video Malito se QUIEBRA al fin y ROMPE en LLANTO en La Villa



Aprovechando la entrevista, Breh compartió que vio una evolución de Malito en cuanto a la creación de contenido.

“Primero lo vi tranquilo en ese tema, como que muy atrás de Laysha. Y de repente me tocó ver que interactuaba con la cámara”, dijo Breh, a lo que Franco aseguró que “se convirtió en Beta”.

Al escuchar el nombre de Beta, Arana compartió que el deportista sigue ‘dormido’, momento en el que Breh señaló que tenía unas expectativas muy altas sobre ellos tras haberlos conocido en ‘El Conquistador’, pero en la Villa les parecieron dos personas diferentes.

“No creo que estén tratando de ser correctos, creo que están tratando de ser los ‘niños buenos’ (...) Hasta ya lo molestábamos (a Beta), le decíamos ‘no te vayas a meter a la placa tú solito’”, precisó.

Video Franco no cree en las lágrimas de cocodrilo de El Malito



No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!