TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿No lo convenció? Franco duda del llanto de ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí?

‘El Malito’ rompió en llanto en la Bodega de ¿Apostarías por mí?, momento que se mostró en el post-show de ViX y Franco compartió su sincera opinión al respecto

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Franco no cree en las lágrimas de cocodrilo de El Malito

Después de que Laysha y ‘El Malito’ ganaron su pase a la final de ¿Apostarías por mí?, Arana y Lambda hablaron sobre ello con Franco y Breh, la última pareja eliminada, sobre la situación.

Franco se sincera sobre la actitud de ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Previo a su triunfo, ‘El Malito’ se desahogó en la Bodega, donde lloró al extrañar a sus seres queridos, en especial a su madre, momento que quedó captado por las cámaras del reality show.

Al hablar sobre su triunfo, Franco compartió que en qué momento ‘el Malito aprendió a llorar, ya que no lo había hecho durante toda la temporada.

“¿No les parece que es un recurso teatral muy oportuno?”, aseguró Franco, quien considera que puede ser una técnica para pedir votos al público.

Franco duda sobre la reacción de 'El Malito' en ¿Apostarías por mí?
Franco duda sobre la reacción de 'El Malito' en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Laysha y El Malito reciben una llamada del exterior y conmueven con su reacción en ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

Laysha y El Malito reciben una llamada del exterior y conmueven con su reacción en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Nuja sufre crisis de ansiedad y decide abandonar el reto en ‘¿Apostarías Por Mí?’; Adrián la apoya
1 mins

Nuja sufre crisis de ansiedad y decide abandonar el reto en ‘¿Apostarías Por Mí?’; Adrián la apoya

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': ¡Sigue votando! Hoy se revelará a la segunda pareja finalista y tus votos son vitales
2 mins

'¿Apostarías por Mí?': ¡Sigue votando! Hoy se revelará a la segunda pareja finalista y tus votos son vitales

¿Apostarías por Mí?
Nuja se quiebra y sufre dura crisis de ansiedad rumbo a la gran final; hace fuerte revelación: "quiero salir"
2 mins

Nuja se quiebra y sufre dura crisis de ansiedad rumbo a la gran final; hace fuerte revelación: "quiero salir"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Las parejas compiten por su pase a la final en el desafío 'Gira que gira'
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Las parejas compiten por su pase a la final en el desafío 'Gira que gira'

¿Apostarías por Mí?
¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión
2 mins

¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión

¿Apostarías por Mí?
Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"
1 mins

Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"

¿Apostarías por Mí?
Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"
2 mins

Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”
2 mins

¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"
2 mins

Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"

¿Apostarías por Mí?


Durante ese segmento, Laysha y El Malito estuvieron en ‘El Refugio’, para compartir sus primeras reacciones al llegar a la final.

“Yo no lo podía creer. Tomé esa primera llave y abrió, me quedé atónito. ¿Será en serio? Fue una bendición de Dios (...) Entre traviesa y picante, debe ser picante, me salió a la primera. No lo puedo creer, qué bendición”, dijo Malito. “Gracias a ustedes seguimos aquí y sigan votando”.

Video Malito se QUIEBRA al fin y ROMPE en LLANTO en La Villa


Aprovechando la entrevista, Breh compartió que vio una evolución de Malito en cuanto a la creación de contenido.

“Primero lo vi tranquilo en ese tema, como que muy atrás de Laysha. Y de repente me tocó ver que interactuaba con la cámara”, dijo Breh, a lo que Franco aseguró que “se convirtió en Beta”.

Al escuchar el nombre de Beta, Arana compartió que el deportista sigue ‘dormido’, momento en el que Breh señaló que tenía unas expectativas muy altas sobre ellos tras haberlos conocido en ‘El Conquistador’, pero en la Villa les parecieron dos personas diferentes.

“No creo que estén tratando de ser correctos, creo que están tratando de ser los ‘niños buenos’ (...) Hasta ya lo molestábamos (a Beta), le decíamos ‘no te vayas a meter a la placa tú solito’”, precisó.

Video Franco no cree en las lágrimas de cocodrilo de El Malito


No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX